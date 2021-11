Grêmio iguala número de derrotas

CB Correio Braziliense

O Grêmio atingiu mais uma marca negativa ao perder para o América-MG e chegar à sua 18ª derrota, se tornando o time que mais vezes perdeu, ao lado da Chapecoense. Além disso, é a quarta equipe que menos vezes venceu, com apenas oito triunfos. O Imortal é o segundo pior visitante, com 19% de aproveitamento, e o quarto pior mandante (44%).

O time é o terceiro com maior média de gols sofridos (1,32) e o quinto com menor média de tentos anotados (0,87).

Com mais uma derrota, os comandados de Vagner Mancini estacionam na 19ª posição, com 29 pontos, sete a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.Amanhã, o Tricolor terá um duro confronto com o Red Bull Bragantino, na Arena. O Massa Bruta é o quarto colocado.