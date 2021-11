Retorno glorioso à elite

CB Correio Braziliense

(crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O drama do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro está encerrado. Ontem, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o alvinegro confirmou a volta para a elite com uma vitória, de virada, sobre o Operário, por 2 x 1. O triunfo sacramentou a retomada do glorioso no cenário nacional. Em fevereiro, quando foi rebaixado, o ambiente era de terra arrasada. Nove meses depois, o clube carioca festou a volta para a primeira divisão com festa, casa cheia e duas rodadas de antecedência.

Naturalmente desconfiada, a torcida do Botafogo tinha motivos de sobra para temer uma campanha ruim em 2020. Quando foi caiu pela terceira vez em sua história, o clube alvinegro teve o destino negativo decretado com quatro rodadas de antecedência e com o menor número de vitórias entre os gigantes que já haviam terminado no Z-4. Para piorar a situação, o time chegou na Série B com dúvidas sobre o futuro institucional e extremamente afundado em uma crise financeira.

Tudo indicava um ano de insucessos. E no primeiro turno da Série B, a dura profecia caminhava para se tornar realidade. Após um início de alta, o time sofreu uma queda no desempenho e chegou a figurar na 14ª colocação. Em meio ao caos, a chegada do técnico Enderson Moreira e a ascensão de jogadores como Chay e Rafael Navarro fez o alvinegro crescer em meio às cinzas. Após entrar no G-4, na 21ª rodada, o Botafogo fincou raízes e não saiu mais. Ontem, garantiu a volta à elite. No renascimento, o time carioca deixou Vasco e Cruzeiro para trás e foi o único grande a garantir um lugar na primeira divisão.

O jogo contra o Operário, no Nilton Santos, foi um resmo perfeito de um time que se encontrou e soube lidar com as próprias limitações. Diante de seus torcedores, o Botafogo não foi incisivo e pouco criou no primeiro tempo. Na etapa final, o time alvinegro sofreu um susto quando Fabiano abriu o placar. Atrás, Enderson Moreira mexeu na equipe e indicou o caminho da virada. Pedro Castro igualou de cabeça, com assistência de Chay, e Rafael Navarro fez o gol do acesso.

Dois pontos à frente do Coritiba, que também confirmou o acesso matematicamente, o alvinegro luta, agora, para subir com a taça. "Estamos muito felizes. É muito difícil tudo que o Botafogo passou. Nada mais justo do que agradecer o apoio. Os torcedores ganharam o jogo conosco. O principal objetivo era o acesso, mas temos chances de sermos campeões e não abrimos mão disso. O Botafogo é um dos pilares do futebol brasileiro, é referência, é muito importante esse resgate", ressaltou Enderson Moreira, em entrevista ao Premiere. Efusivo, o técnico deu uma volta olímpica no Nilton Santos.

Craque do time no ano, Chay vibrou pela parceria bem-sucedida com Navarro e com o acesso. "A gente se entende, conversamos muito, fizemos muitos gols e assistências, mas o mérito de todo o grupo, não só do Navarro e do Chay. É uma luta diária, grupo todo está de parabéns", comemorou o camisa 14. "Grupo todo trabalhou, esteve focado. Feliz demais com esse momento que estamos vivendo e por botar o Botafogo na Série A de novo", completou Rafael.