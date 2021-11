Galo enfrenta Furacão reserva

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

Cada vez mais perto do título da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG começa a pensar, também, em números históricos que pode alcançar. Hoje, às 16h, o time comandado por Cuca vai enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33ª rodada, de olho em melhorar suas estatísticas como visitante.

Até a grande campanha deste ano, o melhor aproveitamento do Galo jogando na casa dos adversários havia sido registrado em 2017. Há quatro anos, o time mineiro somou 29 pontos, como sete vitórias, oito empates e quatro derrotas. Na atual temporada, são 25 dos 45 pontos disputados como visitante, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Um triunfo deixará o Atlético-MG bem perto de alcançar a eficiência de 2017. Na ocasião, vacilou nos jogos como mandante e terminou o campeonato na nona posição. Desta vez, a história é diferente. São 14 triunfos diante da torcida, deixando a equipe com 68 pontos, na liderança disparada do Brasileirão.

São oito de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, faltando sete jogos para encerrar a participação na competição. O título poderá ficar mais perto, uma vez que o rival paranaense deve entrar em campo com uma equipe mista ou mesmo somente com reservas. Isso porque, no sábado, o Athletico vai decidir o título da Copa Sul-Americana contra o Bragantino.

A equipe mineira, contudo, tenta manter a cautela. "Acho que pode ser muito perigoso para gente. Pode ser uma armadilha para nossa equipe. Se a gente achar que o Athletico-PR vai entrar pensando na final, será um grande erro", disse o lateral Dodô, que será titular.

Ele vai substituir Guilherme Arana, suspenso, que não será a única baixa do técnico Cuca. O meia Nacho Fernández desfalcou a equipe contra o Corinthians por incômodo muscular. E, de acordo com o clube, ficará fora novamente. Na defesa, Igor Rabello também está fora.

Grêmio

Com mais de 94% de chance de ter seu terceiro rebaixamento à Série B confirmado, o Grêmio busca uma sobrevida diante do Bragantino, às 18h, na Arena. Apesar de ter sido bancado pela diretoria, Vagner Mancini entra totalmente pressionado.