Um dentro, outro fora

CB Correio Braziliense

(crédito: Mauro Pimentel/AFP)

O panorama atual do clássico entre Argentina e Brasil coloca os holofotes sobre dois jogadores. Camisas 10 das duas seleções, Lionel Messi e Neymar são companheiros de equipe no Paris Saint-Germain, da França, e principais estrelas do maior clássico da América do Sul. Hoje, porém, um dos focos de luz da partida estará apagado. Com desconforto na coxa, o brasileiro foi cortado da partida de 20h30, no Estádio Bicentenário, em San Juan. Por outro lado, o craque argentino foi confirmado após superar dores.

Neymar ficará fora do jogo por precaução. No último treino antes da viagem para San Juan, o craque brasileiro reclamou de dores na região do adutor da coxa esquerda. O camisa 10 do Brasil relatou estar "inseguro" com a situação. Como não havia tempo hábil para a realização de exames e a vaga verde a amarela na Copa do Mundo está garantida, a comissão técnica optou por preservar o jogador. Na próxima semana, o atleta tem um confronto importante pelo PSG contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões.

Antes mesmo da confirmação de que não poderia contar com Neymar, Tite havia apostado no mistério sobre a escalação que vai a campo contra a Argentina. "Modificações não são definitivas. É uma situação que não quero externar de forma pública. Foi um treino tático, há essa possibilidade real. Estou muito tranquilo e confiante com os atletas. A gente estabelece uma relação de competitividade leal, do melhor momento de cada um", explicou o treinador brasileiro.

No Bicentenário, Tite medirá forças, mais uma vez, com o adversário mais incômodo na passagem dele pela Seleção Brasileira. A Argentina foi algoz em três das cinco derrotas do treinador. Em uma delas, o Brasil perdeu o título da Copa América, em casa. "Estatísticas são três derrotas e três vitórias. Então, ela tem um histórico do quanto é grande Brasil e Argentina", ressaltou. Atravessando grande fase, os hermanos não perdem desde 2019. Na ocasião, foram superados, justamente, pelos brasileiros.

Argentina

Em lua de mel com a torcida após encerrar o jejum de 28 anos sem grandes títulos com a conquista da Copa América no Brasil, a Argentina terá casa cheia no Estádio Bicentenário a seu favor. Todas as 19 mil entradas para o duelo contra o rival sul-americano foram vendidas e a promessa é de grande festa nas arquibancadas. Os argentinos da pequena cidade de San Juan terão, ainda, o presente de ver Messi em campo. O camisa 10 havia sido poupado de boa parte da vitória contra o Uruguai, por 1 x 0, mas foi confirmado, ontem, pelo técnico Lionel Scaloni.

A escalação, inclusive, deve ser a mesma que atuou na final da Copa América, no Maracanã. "Messi estava bem fisicamente, mas decidimos que no final o melhor era ele jogar uns minutos contra o Uruguai e se sentir bem. Para amanhã (hoje), está confirmado que ele vai jogar. Então, nós esperamos que ele esteja bem", destacou Scaloni. Se vencer na despedida da temporada 2021, a Argentina confirmará, assim como o Brasil, uma vaga antecipada na Copa do Mundo do Catar.

Inglaterra faz 10 x 0 e carimba vaga

crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

A Inglaterra confirmou a vaga para a Copa do Mundo com direito a uma sonora goleada por 10 x 0 diante do San Marino, fora de casa, pela última rodada das Eliminatórias da Europa. Diferente da Itália, que disputará um lugar no Mundial na repescagem, após empatar por 0 x 0 com a Irlanda do Norte e ver a Suíça se classificar ao fazer 4 x 0 na Bulgária.

A Inglaterra fez um jogo para entrar na história. Em apenas 45 minutos, o English Team ganhava por 6 x 0 e fechou a goleada por 10 x 0 na etapa complementar. O destaque acabou sendo o atacante Harry Kane, com quatro gols. Marcaram também: Maguire, Fabbri (contra), Smith Rowe, Mings, Abraham e Saka.

O resultado deixou a Inglaterra na liderança do Grupo I, com 26 pontos. A Polônia, que perdeu para a Hungria por 2 x 1, acabou ficando na segunda colocação e consequentemente com a vaga na repescagem, com 20.

Tetracampeã mundial, a Itália pode ficar sem disputar uma Copa do Mundo pela segunda vez seguida e a quarta de sua história. A Azzurra não teve competência e nem a mesma sorte da Inglaterra, ficou no 0 x 0 com a Irlanda do Norte e terá que decidir sua classificação na repescagem.

A Itália terminou na segunda posição do Grupo C, com 16 pontos, dois a menos do que a Suíça, que confirmou sua vaga na Copa do Mundo ao derrotar a Bulgária, em casa, por 4 x 0.

A bola ainda rolou pelo Grupo F. A já classificada Dinamarca perdeu para a Escócia por 2 x 0, mas seguiu na liderança isolada, com 27 pontos. Com 23, a seleção escocesa, também já estava garantida na repescagem e sonha em voltar a disputar o Mundial, algo que não acontece desde 1998, na França.

Os times europeus classificados para a Copa do Mundo são: Inglaterra, Sérvia, Espanha, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França e Suíça.