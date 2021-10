Turbulência social

AF Agência France-Presse

(crédito: MARK MAKELA / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / AFP )

Os violentos distúrbios registrados esta semana, durante o segundo aniversário da maior agitação social do Chile, levaram o país a uma zona de turbulência e incerteza a um mês do primeiro turno das eleições presidenciais, em que sete candidatos buscam substituir o conservador Sebastián Piñera.

O palco está montado, os indecisos são entre 16, 20 e 50%, segundo três pesquisas, e nenhum candidato tem capital eleitoral para conquistar uma maioria contundente no dia 21 de novembro.

Com 21%, o jovem deputado de 35 anos Gabriel Boric, representante da coalizão Frente Ampla, e o advogado de extrema-direita José Antonio Kast, do Partido Republicano, lideram.

A única mulher na disputa, a democrata-cristã Yasna Provoste, avança solidamente no terceiro lugar, enquanto o direitista Sebastián Sichel, até duas semanas atrás a peça-chave da coalizão do governo, tem ficado para trás.

Qualquer um desses quatro pode chegar ao segundo turno em 19 de dezembro e, embora as pesquisas tenham errado desde 2019, todas coincidem em prever uma definição final com Boric.

"O segundo turno é praticamente um fato. A incerteza está em quem irá para o segundo turno", disse Mauricio Morales, analista político da Universidade de Talca.

"Parece-me claro que Boric vai para o segundo turno, mas não descarto que haverá alguma competição entre Provoste e Kast. Teremos que ver o que acontece nos próximos debates e com 16% de indecisos", comentou Javier Couso, acadêmico da Universidade Diego Portales (UDP).

A surpreendente recuperação nos últimos dias de Kast, ex-deputado de 55 anos que defendeu a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), coincidiu com a queda nas pesquisas de Sichel, ex-presidente do Banco Estado e candidato do presidente Piñera, criticado depois de admitir ter retirado 10% de seu fundo de pensão durante a crise da covid-19, apesar de sempre ter sido contra essa retirada como "uma política pública terrível".