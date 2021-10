Pacto contra o desmatamento

AF Agence France-Presse

(crédito: MARK MAKELA / AFP)

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, garantiu ontem que o governo dos Estados Unidos lançará um pacto regional para reduzir o desmatamento em toda a Amazônia, em um esforço para mitigar uma das causas do aquecimento global.

O anúncio foi feito durante uma visita à Colômbia semanas antes da cúpula ambiental da ONU em Glasgow, na Escócia. "Podemos dar grandes passos para lidar com a crise climática", disse Blinken após um passeio pelo jardim botânico de Bogotá.

Durante a visita, ele conheceu alguns projetos apoiados pelo governo dos Estados Unidos para promover o turismo, o cultivo do cacau e outras alternativas econômicas à extração de madeira. Segundo o diplomata, os Estados Unidos vão finalizar "nos próximos dias" uma "nova aliança voltada especificamente para o combate ao desmatamento associado à extração de matéria-prima".

A iniciativa proporcionará "informações úteis às empresas para que possam efetivamente reduzir sua dependência do desmatamento". Também incluirá apoio financeiro para áreas protegidas habitadas por povos indígenas e pequenos agricultores.

As florestas tropicais são fundamentais para o meio ambiente porque retêm grande quantidade de carbono, responsável pelo aquecimento global. No entanto, incêndios florestais e projetos agrícolas em grande escala na Amazônia excedem as emissões anuais de países como Itália.