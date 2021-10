Promessa de auxílio

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro prometeu, ontem, uma espécie de "auxílio diesel" a 750 mil caminhoneiros para compensar os aumentos frequentes dos combustíveis. Porém, não deu maiores detalhes sobre a medida e disse que a ajuda será anunciada "nos próximos dias". A declaração ocorreu durante cerimônia de inauguração do Ramal do Agreste, em Sertânia (PE), quando o chefe do Executivo culpava governadores pelo aumento da inflação em meio a medidas restritivas para combate da pandemia da covid-19.

"O preço do combustível lá fora está o dobro. Sabemos que aqui é outro país, mas grande parte do que consumimos, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. É através deles que as mercadorias abastecem o país", alegou.