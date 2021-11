Sequência interrompida para o Verdão

AF Agência France-Presse

(crédito: ASHRAF SHAZLY / AFP)

o Palmeiras foi derrotado por 2 x 1 pelo Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada. O Verdão saiu na frente com Dudu, que acertou lindo chute de longe, mas o Tricolor Carioca virou com dois gols de Yago Felipe. Assim, o time alviverde viu a sequência de seis vitórias na competição ser quebrada. Ao fim do jogo, Dudu foi expulso.

O Palmeiras fez um jogo muito tranquilo na primeira etapa. Além do golaço de Dudu, o time comandado por Abel Ferreira criou chances para sair com um placar mais tranquilo, neutralizando todos os avanços do Fluminense.

Com um gol relâmpago, o Fluminense deixou tudo igual com Yago Felipe, que contou com desvio de Luan. A partir de então, o jogo passou a ser equilibrado, com os times apostando em finalizações de longa distância. Em um deles, Yago Felipe marcou o seu segundo na partida. Nos acréscimos, Dudu foi expulso ao revidar falta de Samuel Xavier, recebendo o segundo cartão amarelo.

Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos 58 pontos, na terceira posição do Brasileiro. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Paulo, no Allianz Parque, às 20h30 da quarta-feira. Enquanto isso, o Fluminense chegou aos 45 pontos, na oitava colocação. A equipe volta a campo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, na quarta, às 20h30.