Desmoronamento mata bombeiros

Um acidente durante um treinamento em Altinópolis, em São Paulo, deixou 12 bombeiros civis soterrados em uma gruta na madrugada ontem. Ao todo, 26 profissionais estavam no local na hora do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, os profissionais estavam dentro de uma caverna quando o teto caiu sobre as vítimas. Três delas já foram retiradas do local com fraturas e hipotermia. Outras nove permanecem desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros trabalha no resgate com 15 profissionais e quatro viaturas, além do apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)