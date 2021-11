Retomada divergente

CB Correio Braziliense

(crédito: Ludovic MARIN / AFP)

O grupo das 20 maiores economias do globo (G20) avaliou ontem que a atividade econômica global tem se recuperado em um ritmo sólido em 2021, graças à implementação de vacinas e ao apoio contínuo às políticas. "No entanto, a recuperação permanece altamente divergente entre e dentro dos países, e exposta a riscos negativos, em particular a possível disseminação de novas variantes de covid-19 e ritmos de vacinação desiguais", enfatizaram os líderes em comunicado divulgado há pouco, após reunião de dois dias, em Roma, na Itália.

O grupo afirmou que continua determinado a usar "todas as ferramentas disponíveis" pelo tempo necessário para enfrentar as consequências adversas da pandemia. "Continuaremos a sustentar a recuperação, evitando qualquer retirada prematura das medidas de apoio, ao mesmo tempo em que preservamos a estabilidade financeira e a sustentabilidade fiscal de longo prazo e protegemos contra riscos de queda e repercussões negativas", trouxe o comunicado.

O G20 também destacou que os bancos centrais de seus países estão monitorando de perto a dinâmica atual dos preços. "Eles agirão conforme necessário para cumprir seus mandatos, incluindo estabilidade de preços, enquanto examinam as pressões inflacionárias onde são transitórias e permanecem comprometidos com a comunicação clara das posições políticas."

O grupo acrescentou que continua atento aos desafios globais que afetam suas economias, como interrupções nas cadeias de abastecimento. "Trabalharemos juntos para monitorar e abordar essas questões à medida que nossas economias se recuperam e para apoiar a estabilidade da economia global", prometeram.

Temperatura global

O G20 comprometeu-se, ainda, a apoiar a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC. Em comunicado, diz que está atendendo ao apelo da comunidade científica e que observa com preocupação os relatórios recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). "Cientes de nosso papel de liderança, nos comprometemos a enfrentar a ameaça crítica e urgente da mudança climática e a trabalhar coletivamente".

O grupo reafirma o compromisso com a implementação plena e efetiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) e do Acordo de Paris. "Seguimos comprometidos com a meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2ºC e aumentar nossos esforços para limitá-lo à 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais, também como meio de possibilitar o cumprimento da Agenda 2030."