Bolsonaro e Petrobras em conflito

*V *João Vitor Tavarez

(crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Durante entrevista coletiva na Itália, ontem, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que a Petrobras fará um novo reajuste no preço dos combustíveis em 20 dias. No entanto, após a declaração, a estatal lançou um comunicado rebatendo as informações ditas pelo presidente.

"A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado", declarou a empresa. A estatal ainda afirmou que "as atualizações de preços de produtos são realizadas no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes."

Na ocasião, Bolsonaro ainda criticou a política de preços adotada no governo do ex-presidente Michel Temer (2016-2018), quando o valor do combustível foi atrelado ao dólar. O chefe do Executivo viajou para a Itália a fim de participar da cúpula do G20, encontro que terminou no domingo (31/10). A ideia do evento era discutir as principais metas ambientais do planeta.