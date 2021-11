Dallagnol tenta virar deputado

LP Luana Patriolino

(crédito: Evaristo Sá/ AFP)

O procurador da República Deltan Dallagnol renunciou ao cargo no Ministério Público e deve entrar para a política. Ele pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Ex-coordenador e porta-voz da Lava Jato, Dallagnol viveu momentos de destaque na força-tarefa, mas se afastou após denúncias de excessos e da divulgação de mensagens suas com o ex-juiz Sergio Moro e outros procuradores.

Dallagnol, assim como Moro, está deixando o cargo para se dedicar à vida política. O ex-juiz da Lava Jato esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública durante um ano e quatro meses, mas saiu da pasta envolvido em uma série de polêmicas. Ele acusou Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal para proteger filhos e aliados. Agora, Moro pretende concorrer à Presidência da República pelo Podemos.

Deltan tem amargado duras críticas, uma censura do Conselho Nacional do Ministério Público e até processos na Justiça para enterrar o "lavajatismo". Ele se afastou da coordenação da Lava Jato de Curitiba, em setembro do ano passado, depois de denúncias de excessos e da divulgação de mensagens com Moro e outros procuradores.