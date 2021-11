Europa volta a ser epicentro

AF Agence France-Presse

(crédito: Imagem ilustrativa - Pixabay)

O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é "muito preocupante" e poderia provocar meio milhão de mortes adicionais até fevereiro no continente, alertou, ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essa quarta onda afeta especialmente a Alemanha, que registrou, ontem, um recorde de casos diários desde o início da pandemia de coronavírus, com um total de 33.949 casos em 24 horas, segundo o instituto de vigilância sanitária Robert Koch.

A Croácia também atingiu um novo recorde diário, com 6.310 pessoas com teste positivo, seguindo os passos da Rússia, que repetidamente bateu seus próprios recordes nas últimas semanas. "Estamos, de novo, no epicentro", lamentou o diretor da OMS Europa, Hans Kluge, em entrevista coletiva virtual.

"O ritmo atual de transmissão nos 53 países que formam a região europeia é muito preocupante (...) Se mantivermos esta trajetória, poderemos ter outro meio milhão de mortos por covid-19 na região até fevereiro", acrescentou.

Para a OMS, o aumento dos casos se explica pela combinação de uma vacinação insuficiente com uma flexibilização das medidas anticovid. Segundo os dados da OMS Europa, as hospitalizações vinculadas ao coronavírus "dobraram em uma semana".

Justamente para frear a saturação dos hospitais, ontem, o Reino Unido, um dos países com mais mortes pela pandemia, aprovou o molnupiravir, um medicamento em comprimidos contra a covid-19 elaborado pelo laboratório americano MSD que pode reduzir as hospitalizações em 50%. É o primeiro país do mundo a homologar este tratamento.

Desde o início da pandemia, na Europa foram contabilizados mais de 1,4 milhão de mortes de um total de mais de 5 milhões no mundo. O número de novos casos por dia está em alta há quase seis semanas consecutivas na Europa e as mortes diárias sobem há sete semanas. Os números são em média 250 mil novos casos e 3.600 mortes por dia, segundo os dados oficiais.

O aumento foi impulsionado pelos números da Rússia (8.162 mortos nos últimos sete dias), Ucrânia (3.819) e Romênia (3.100), principalmente.