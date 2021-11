Revolta da juventude

AF Agence France-Presse

(crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Milhares de jovens protestam nesta sexta-feira (5) nas ruas da cidade escocesa de Glasgow para pedir ações, e menos palavras, aos governos que estão negociando na COP26 as medidas contra a mudança climática, após quase uma semana de grandes discursos.

A jovem ativista sueca Greta Thunberg declarou, ontem, que a conferência sobre a mudança climática de Glasgow (COP26) é "um fracasso", restando seis dias para o encerramento das negociações. "Não é segredo que a COP6 é um fracasso", disse Thunberg a milhares de jovens na cidade escocesa. "É uma celebração de duas semanas do 'aqui não acontece nada' e bla bla bla", acusou. "Isso não é mais uma conferência do clima. É um festival de lavagem de imagem", acrescentou.

Delegados de quase 200 países estão reunidos desde domingo passado para a redução de gases de efeito estufa e transição energética, com o objetivo de manter o aquecimento do planeta em um máximo de 1,5ºC.

Ao longo dessa primeira semana, os países anunciaram grandes coalizões para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, eliminar o financiamento de fontes de energia tradicionais e acelerar a transição, mas sem calendários claros. "Nossos líderes não estão liderando. Isso é liderança", gritou Greta, apontando para a multidão.

"Para nós esta luta é uma necessidade, não uma escolha", grita Sofía Gutiérrez, uma jovem ativista colombiana, diante de milhares de pessoas na Praça George, após uma marcha festiva repleta de faixas, canções e bom humor.

"Não vamos à escola, queremos manter o planeta frio!", gritavam em inglês as crianças, muitos dos quais faltavam às aulas acompanhados pelos pais. Alguns se destacaram por sua engenhosidade: "A mudança climática é pior do que o dever de casa", uma criança carregava em um cartaz.

Os adolescentes tinham uma postura mais séria e comprometida. "Mais uma vez, vemos os líderes mundiais fazendo declarações e grandes promessas", declarou Mitzi Jonelle Tan, ativista das Filipinas.

"Precisamos de cortes drásticos de emissões, indenizações do Norte para o Sul, e temos que acabar com a indústria dos combustíveis fósseis", completou. "Espero que este dia faça a diferença", afirmou Zara, de apenas nove anos, ao lado da mãe.

As "Sextas-Feiras para o Futuro" foi uma ideia apresentada há mais de três anos pela ativista sueca Greta Thunberg, presente em Glasgow esta semana. Um pequeno protesto simbólico diante do Parlamento sueco se transformou em um movimento mundial, que atrai milhares de seguidores, e que tem como grande ponto de encontro as conferências do clima da ONU.

"Manifestações como esta pressionam as pessoas que têm o poder", afirmou a ativista ugandesa Vanessa Nakate, uma das estrelas da geração de ativistas. A mensagem de Greta e Vanessa é seguida por jovens em muitos países e vários deles estão em Glasgow. A epidemia de covid-19 interrompeu as manifestações semanais, mas nas últimas semanas voltaram a ganhar força.