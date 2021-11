Cinco cidades mais seguras

CB Correio Braziliense

(crédito: Agoda.com)

A Economist Intelligence Unit lançou recentemente o Índice de Cidades Seguras para este ano de 2021, que classifica 60 cidades com base em 76 indicadores de segurança nas áreas de infraestrutura, vida digital, segurança pessoal, fatores ambientais e, claro, saúde — com critérios como capacidade de resposta à pandemia e mortalidade por covid-19 incluídos neste ano.

Todas as cidades classificadas no topo da lista — incluindo Copenhague, Toronto, Cingapura, Sydney e Tóquio — apresentam elementos que ilustram como a segurança em geral se correlaciona com um forte senso de coesão social, inclusão total da população e confiança da sociedade.