Pacheco quer combater desmatamento ilegal

MM Mateus Muratori - Estado de Minas

(crédito: Divulgação/Presidência do Senado)

Único chefe de um poder nacional do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, sediada em Glasgow, na Escócia, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu ontem com John Murton, enviado do Reino Unido à COP26, e deu início ao ciclo de encontros com autoridades.

A intenção de Pacheco é representar o país e abrir espaço para um diálogo em busca de um mercado produtivo mais sustentável e que reduza a emissão líquida de gases de efeito estufa. "É fundamental reconhecermos e fazermos o mea culpa de um problema grave que temos no Brasil, que é o do desmatamento ilegal da Amazônia e das nossas florestas. Precisamos apresentar os mecanismos de solução", disse Pacheco, após o encontro com o britânico.

O senador brasileiro está em Glasgow, capital da Escócia, desde sábado (6/11) e participará de encontros relativos à Cúpula do Clima até quarta-feira (10/11). Não há uma agenda pré-definida da realização de encontros, mas o presidente do Senado também se reuniu nesta segunda com o enviado especial do clima do governo da China, Xie Zhenhua.

A expectativa é de que Rodrigo Pacheco também se encontre, nos próximos dias, com John Kerry, enviado presidencial especial para o clima dos Estados Unidos, e Marcos Prado Troyjo, presidente do Banco dos Brics - em alusão ao agrupamento de países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.