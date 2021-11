STJ anula investigação contra 01

TA Tainá Andrade

(crédito: Ed Alves/CB/DA.PRESS)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou, ontem, a investigação que corria contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), no caso das "rachadinhas". Foram 4 votos a 1, definidos pela quinta turma do tribunal, com a justificativa de que o senador teria foro privilegiado à época do início do processo.

Os ministros acolheram o pedido da defesa do senador, o qual já havia sido rejeitado pelos ministros, para anular as decisões e provas das rachadinhas, alegando que o processo não poderia ser julgado na Justiça do Rio de Janeiro devido ao foro privilegiado que Flávio possuía.

A quinta turma do STJ entendeu que ao deixar o cargo de deputado estadual e assumir o de senador, configurou-se um tipo de "mandato cruzado", o que faria valer o direito ao foro privilegiado. Portanto, todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que estava à frente do caso, foram consideradas ilegais e inválidas, fazendo com que a investigação fosse interrompida.

Apesar de votarem em divergência ao relator, ministro Félix Fischer, o entendimento do colegiado é que somente a segunda instância teria competência legal para autorizar investigações contra o filho 01 do presidente.

O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de ter contratado funcionários fantasmas que lhe devolviam a maior parte dos salários pagos pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). As suspeitas vieram à tona no final de 2018, com a revelação de um relatório do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), apontando movimentações vultosas de recursos por Fabrício Queiroz, que era funcionário do gabinete na Alerj.