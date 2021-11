Ministro cita "emergência financeira"

GC Gabriela Chabalgoity*

Na primeira participação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que a "emergência é financeira". Segundo ele, o compromisso dos países ricos de disponibilizar US$ 100 bilhões por ano para que países em desenvolvimento possam aplicar em ações de menor impacto sobre as mudanças climáticas é uma quantia pequena a ser voltada para esse fim.

Ficou decidido, no Acordo de Paris de 2015, que os países ricos iam mobilizar a quantia anualmente para conter as mudanças climáticas, mas a medida não foi efetivada. "Precisamos mais do que os US$ 100 bilhões por ano. Saiu um estudo esses dias, de um banco, que já fala em US$ 5 trilhões por ano, tanto público quanto privado", disse o ministro.

Joaquim Leite afirmou, ainda, que outros países precisam seguir o exemplo dado pelo Brasil quando o assunto é meio ambiente, e avaliou a primeira semana de participação na conferência em Gasglow, na Escócia, como positiva. "Os países ricos têm que contribuir efetivamente com recursos e os países mais poluidores também têm que aderir a todas as políticas que o Brasil já tem internamente, e que estão refletidas nos movimentos que a gente fez esta semana", comentou.

"Estamos conseguindo fazer negociações importantes pelos interesses nacionais, principalmente em relação ao financiamento de clima", acrescentou.