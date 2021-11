Procura-se um candidato

RF Raphael Felice

Durante o discurso de filiação ao Podemos, ontem, no Centro de Convenções, em Brasília, Sergio Moro afirmou que criará uma força-tarefa de combate à pobreza, se eleito presidente da República. "Uma das prioridades do nosso projeto será erradicar a pobreza, acabar de vez com a miséria. Para tanto, precisamos mais do que programas de transferência de renda como o Bolsa-Família ou o Auxílio-Brasil. Precisamos identificar o que cada pessoa necessita para sair da pobreza. As pessoas querem trabalhar e gerar seu próprio sustento", disse.

Para realizar a proposta, Moro cita a intenção de criar uma força-tarefa baseada na Lava-Jato de erradicação à pobreza. Ele diz que a meta não é impossível e lembra que disseram que combater a corrupção também era impossível, mas que a Lava-Jato conseguiu fazer.

"Precisamos atender a essas carências com atenção específica. E, como medida prioritária, sugerimos a primeira operação especial: a criação da Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, convocando servidores e especialistas das estruturas já existentes. Ela será uma força-tarefa permanente e atuará como uma agência independente e sem interesses eleitoreiros, com a missão de erradicar a pobreza no país. Esse é o desafio da nossa geração."

Alckmin como vice de Lula

A chapa Lula-Alckmin pode se tornar realidade nas eleições de 2022. De olho no próximo pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) conversaram por telefone sobre a possibilidade de o tucano ser vice do petista na disputa pela Presidência da República no ano que vem.

Até o momento, nenhum dos dois se posicionou publicamente sobre o assunto. Interlocutores dizem que eles ficaram de aprofundar as negociações com suas equipes. O ex-governador tinha um compromisso prévio com o PSD de Gilberto Kassab, que planejava lançá-lo ao governo de São Paulo contra Rodrigo Garcia. Nessa nova configuração, caso se confirme, Márcio França (PSB) poderia virar o vice de Fernando Haddad (PT).

Fontes afirmam que Lula elogiou Alckmin. Segundo o ex-presidente, Geraldo possui experiência e estabilidade política, o que ajudaria na governabilidade. Por ser confiável, na visão do petista, Alckmin não se tornaria um centro de conspiração e sabotagem que desestabilizaria o governo. Os dois seguem sem pressa para finalizar as conversas sobre uma candidatura conjunta. O receio está em atropelar os rituais políticos.