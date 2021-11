Apoio necessário

AB Agência Brasil

A Petrobras anunciou, durante a COP26, a ampliação em cerca de R$ 50 milhões nos investimentos em projetos voltados à restauração florestal de espécies nativas nos biomas brasileiros. O objetivo da medida, anunciada nesta quarta-feira (10), é contribuir para o sequestro e fixação de carbono e para evitar emissões de gases de efeito estufa.

O anúncio faz parte do programa Floresta Viva, lançada pelo BNDES durante o fórum Fortalecimento da Agenda Florestal, realizado em Glasgow.

O Floresta Viva vai operar sob o princípio da junção de recursos do BNDES com recursos de outras empresas. A parceria entre Petrobras e BNDES totalizará um investimento de R$ 100 milhões, em cinco anos, para financiamento de projetos de reflorestamento, por meio de seleção pública e gestão compartilhadas.

Para a operacionalização da iniciativa será selecionado um parceiro gestor, mediante chamada pública, que será responsável pelo edital de seleção e acompanhamento dos projetos. O primeiro edital está previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2022.

A participação da Petrobras na iniciativa visa ampliar o investimento socioambiental da companhia em soluções climáticas naturais (NCS - Natural Climate Solutions) com foco em restauração florestal. Os editais vão prever requisitos ambientais e sociais para a seleção dos projetos, que deverão estar alinhados a padrões de certificação internacional para possível certificação de carbono.

A iniciativa se soma a investimentos que a Petrobras realiza desde 2008 em projetos voluntários na linha de atuação Clima, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Atualmente, a Petrobras apoia 17 projetos desenvolvidos na Amazônia, Mata Atlântica e Caatinga, totalizando investimentos de R$ 63 milhões para os próximos três anos. Além disso, irá incorporar mais quatro projetos, resultantes da Seleção Pública 2021, com atuação em manguezais e bacias hidrográficas importantes para as operações da empresa.

China fora de acordo do carvão

Um dos pontos de tensão na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), que acontece em Glasgow, na Escócia, é a efetiva participação dos Estados Unidos e da China nos cumprimentos detalhados no Acordo de Paris. A implementação de medidas para a diminuição de emissões de gases na atmosfera por esses países é de importância extrema para o mundo. No entanto, o presidente Xi Jinping optou por não comparecer à Cúpula do Clima.

Na semana passada, no evento, foi firmado uma aliança internacional com o foco em extinguir progressivamente a geração de energia através da queima de carvão. A prática para garantir fonte de energia representa, para a China, 60% da sua produção elétrica, o que a torna a maior produtora de energia poluente no mundo.

Com a ausência do principal representante chinês no acordo, o movimento Democracia Sem Fronteiras criticou a postura do país.