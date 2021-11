Vereadoras do Novo trocam agressões em São Paulo

GC Gabriela Chabalgoity*

A vereadora Cris Monteiro (Novo-SP) registrou um boletim de ocorrência, ontem, contra a vereadora Janaína Lima (SP), também do Novo. De acordo com a parlamentar que fez a denúncia, ela teria sido empurrada contra a parede do banheiro da Câmara, agarrada pelo pescoço, até o momento em que caiu no chão. O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia da Sé, no centro de São Paulo.

Os desentendimentos começaram na votação da reforma da Previdência municipal, que aconteceu na quarta-feira (10), por conta do tempo destinado a cada parlamentar no microfone. A vereadora Cris Monteiro explicou que está com marcas roxas evidentes no pescoço, que ficaram à mostra nas fotos postadas pela parlamentar nas redes sociais.

Além disso, Cris, que tem alopecia, contou que machucou o joelho na queda e que teve sua peruca arrancada e pisoteada por Janaína no conflito. Segundo ela, a discussão só foi encerrada quando a porta do banheiro foi arrombada.

Na versão da vereadora Janaína, divulgada pela assessoria de imprensa, ela nega que a agressão tenha sido iniciada por ela. De acordo com seu depoimento, ainda em plenário, foi empurrada pela colega nas escadas e que, no banheiro da Câmara, a situação ficou insustentável. Ela só teria tentado se defender das agressões sofridas pela companheira de partido, agindo totalmente em legítima defesa.