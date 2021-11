Inflação sobe em outubro

RH Rosana Hessel

(crédito: D.A.Press/Arte)

A inflação continua acelerando. Depois de registrar alta de 1,16% em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 1,25% em outubro, na maior variação para o mês desde 2002, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado surpreendeu o mercado, que apostava numa elevação ao redor de 1%. O IPCA acumula alta de 8,24% no ano e de 10,67% em 12 meses — o mesmo patamar de 2015, no pior momento do governo da então presidente Dilma Rousseff. E os mais pobres, mais uma vez, estão pagando a conta mais alta.

Os dados do IBGE desencadearam uma nova onda de revisões para cima para o custo de vida neste ano e no próximo. As novas estimativas apontam o IPCA encerrando o ano em 10%, acima das últimas projeções de mercado coletadas pelo boletim Focus, do Banco Central, de 9,33%. O resultado acumulado está bem acima do teto da meta deste ano, de 5,25%. Para 2022, o consenso em formação é de que a inflação também vai estourar o teto da meta, de 5%.

Os nove grupos de produtos pesquisados tiveram alta, com destaque para transportes e alimentos e bebidas. Gasolina, etanol, óleo diesel e gás de botijão registraram algumas das principais altas acumuladas em 12 meses, de 42,72%, 67,41%, 41,34% e 37,86%, respectivamente. Já as passagens aéreas e o transporte por aplicativo, com altas de 33,86% e 19,85%, apenas em outubro, foram os principais destaques do IPCA do mês passado.