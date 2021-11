Guerra na floresta

AE Agência Estado

(crédito: Foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) fechou dois garimpos ilegais próximos a Campo Novo - cidade de 14 mil habitantes localizada a 300km da capital de Rondônia, Porto Velho - e prendeu em flagrante dois sócios de uma madeireira localizada em Montenegro (município vizinho) por receptação qualificada de madeira extraída de forma ilegal. As ações integraram a Operação S.O.S URU, com diligências cumpridas ao longo desta semana para reprimir crimes ambientais na Terra Indígena URU-EU-WAU-WAU.

Segundo os investigadores, o objetivo da operação era adotar medidas preventivas e repressivas para retirar invasores das terras indígenas e combater aos crimes ambientais. "O foco era identificar pessoas envolvidas nas atividades de loteamento e comercialização de terras (grilagem), bem como os envolvidos na exploração irregular de madeira e extração de minérios na terra indígena", diz a corporação.

A ofensiva ainda resultou na inutilização de um trator, além da apreensão de um caminhão carregado com madeira e de mais toras encontradas na madeireira que foi alvo das diligências. As madeiras foram doadas. Os agentes ainda realizaram incursões em cinco pontos da terra indígena, sobrevoaram seis pontos de difícil acesso e visitaram uma aldeia.

A operação contou com atuação de 95 servidores, entre policiais federais e integrantes da Fundação Nacional do índio (Funai), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Militar Ambiental e das Forças Armadas (Exército e Aeronáutica).

A operação S.OS. URU seguiu cronograma de atividades, resultado de intenso trabalho investigativo prévio, para identificar as áreas degradadas para execução de atividades de fiscalização e de Polícia Judiciária da União. Foi requisitada uma escola pública no município de Campo Novo de Rondônia (RO), que serviu de base para as equipes.

Força Nacional ajudará Funai

crédito: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo, em Mato Grosso. A portaria prevendo a medida como apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai) foi publicada no Diário Oficial da União de ontem.

Segundo a portaria, a Força Nacional atuará nas atividades e serviços "imprescindíveis à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado". A medida valerá por 30 dias, podendo ser prorrogada se necessário.

Segundo a Funai, a Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo tem 411.844 hectares e é habitada por indígenas isolados. No caso, os Kawahiva (Tupi-Kawahib), do tronco linguístico Tupi da família Tupi-Guarani.

A cobiça de não indígenas pela região motivou, por anos, ações da Funai no sentido de proteger e conservar a área. A presença da Força Nacional se fez necessária após a intensificação de conflitos na região.

De acordo com a portaria, o contingente a ser disponibilizado será definido a partir de planejamento da Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.