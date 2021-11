80% estão alterados por dívidas

CB Correio Braziliense

Levantamento realizado pela Acordo Certo — empresa que atua como conexão entre pessoas endividadas e empresas parceiras — constatou que cerca de 80% dos consumidores têm ou já tiveram alterações de humor devido a preocupações relacionadas a dívidas. Os principais sintomas citados pelo entrevistados foram: insônia, relatada por 76% dos entrevistados; crise de ansiedade (74%); baixa produtividade (66%); e discussões no lar (62%).

De acordo com a pesquisa, não conseguir prover o básico para a família, pagar as contas ou ficar com o nome sujo são as principais preocupações dos endividados. Em novembro, o número de brasileiros que possuíam alguma dívida cresceu pelo 11º mês seguido, chegando a 74,6% das famílias, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Segundo os dados mais recentes do Serasa, há 62 milhões de pessoas endividadas no Brasil, responsáveis por dívidas de R$ 208,46 bilhões.