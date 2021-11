CB Correio Braziliense

(crédito: Philco/Divulgação)

Marilene Almeida*

A Extensão de Cílios ou Alongamento de Cílios fio a fio é uma técnica estética que proporciona um maior volume dos cílios e definição do olhar, ajudando também a preencher falhas que prejudicam a intensidade do olhar. E foi nessa busca por cílios perfeitos que a extensão de cílios se tornou tão popular. Entretanto, para mantê-los bonitos por mais tempo são necessários alguns cuidados.

Seja no alongamento realizado por um especialista ou ainda os cílios aplicados em casa, a cola jamais deve entrar em contato com os olhos e nem com a margem das pálpebras pois pode causar sérias irritações e alergias, como terçol, blefarite, por exemplo. "Nos cílios postiços, é preciso que sejam retirados antes de 24 horas e higienizar as pálpebras e retirar também toda a maquiagem, além de estar atenta ao período de manutenção para garantir a saúde dos fios", afirma a cosmetóloga e especialista em extensão de cílios Melissa Silva.

Para as mulheres com extensão ou alongamento permanente os cuidados também incluem a limpeza das pálpebras com sabonete ou shampoo infantil neutro, não passar a mão nos cílios. Os materiais usados devem ser apropriados, devidamente esterilizados ou ainda descartáveis.

Com esta técnica, é possível livrar-se do rímel de uma vez por todas, pois os cílios estão sempre alongados, escurecidos e volumosos, não existindo a necessidade de aplicar produtos para melhorar a sua definição.

Procedimento:

‡ São inseridos suportes de papel sob os cílios;

‡ O profissional utiliza pinças e separa os fios naturais;

‡ Com a ajuda de um adesivo, os cílios sintéticos são colados nos que o indivíduo já possui.

Vantagens:

‡ Aumento do volume dos cílios;

‡ Escurecimento dos cílios, melhorando a definição do olhar;

‡ Preenchimento de falhas.

Contraindicações:

Assim como qualquer procedimento, a extensão de cílios também possui contra­indicações. Então, pessoas que não estejam com os cílios saudáveis, que passem por quimioterapia ou que possuam algum tipo de alergia à composição da cola devem evitar o alongamento. Também é importante estar atento à qualidade e procedência das colas que são utilizadas para a aplicação de fios sintéticos. Isso porque, se forem de má qualidade, podem causar alergias em pessoas com a pele mais sensível.

Cuidados:

‡ Não molhar as extensões durante 12 a 24 horas após a sua aplicação;

‡ Não utilizar produtos à base de óleo nas região dos cílios;

‡ Higienize todos os dias

‡ Seque bem a região

‡ Escove os fios diariamente

‡ Faça a manutenção no tempo certo

"Antes de apostar na técnica, a primeira dica é pesquisar a reputação do profissional. Em muitos casos, o barato sai caro. Pesquise sobre a reputação do local e, principalmente da profissional, veja o antes e depois das clientes. A cola não pode ser a mesma usada nos Estados Unidos e Europa, afinal, o clima aqui é tropical e úmido", explica a especialista.