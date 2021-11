EUA reabrem para turistas após 20 meses

CB Correio Braziliense

(crédito: Joe Raedle/AFP)

Viajantes estrangeiros totalmente vacinados, incluindo brasileiros, já podem entrar nos Estados Unidos. No entanto, será necessário apresentar certificado de vacinação e um teste negativo para covid-19 realizado com, no máximo, 72 horas de antecedência. Menores de 18 anos não precisam comprovar imunização, mas a exigência do teste permanece. Não é necessário fazer quarentena. A obrigatoriedade de visto para brasileiros está mantida.

Os Estados Unidos aceitam todas as vacinas aprovadas para uso emergencial no país ou pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo a CoronaVac, produzida no Brasil pelo instituto Butantan. Também será permitida a entrada de pessoas que tenham tomado as duas doses de imunizantes diferentes.

A reabertura das fronteiras encerra uma proibição de 20 meses que havia sido imposta pelo ex-presidente Donald Trump devido à pandemia de covid-19. A medida afetou cidadãos não americanos de mais de 30 países, incluindo o Brasil, separando famílias e paralisando o turismo.

As companhias aéreas estão esperando uma enxurrada de visitantes à medida que as restrições são suspensas para aqueles que estão totalmente vacinados e passam por testes e rastreamento de contato.

Em um esforço para impedir a disseminação do coronavírus, as fronteiras dos EUA foram inicialmente fechadas para viajantes da China no início de 2020. Posteriormente, as restrições foram estendidas a outros países. As regras proibiam a entrada da maioria dos cidadãos não americanos que estiveram no Reino Unido e em vários outros países europeus, bem como na China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil.

A companhia aérea United Airlines informou esperar um aumento de 50% no número de passageiros internacionais, enquanto o CEO da Delta, Ed Bastian, alertou os viajantes sobre longas filas. "Vai ser um pouco complicado no início. Posso garantir que haverá filas, infelizmente", disse.

As fronteiras terrestres dos EUA com os vizinhos Canadá e México também serão reabertas para quem estiver totalmente vacinado. No sul do México, uma nova caravana de milhares de migrantes da América Central — muitos deles crianças — cruzou de Chiapas para o estado de Oaxaca, com o objetivo final de chegar à fronteira e ser aceito nos EUA.

O Migrant Alliance Group, ONG com sede no México, alertou que informações falsas estão sendo espalhadas sobre as novas regras em algumas comunidades — com muitos requerentes de asilo presumindo que agora receberão um tratamento mais favorável dos oficiais de fronteira.