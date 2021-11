Floresta impede autódromo no Rio

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação)

Os planos de construção de um novo autódromo no bairro de Deodoro, no Rio de Janeiro, sofreram nova derrota na última semana. A Câmara de Vereadores aprovou em dupla votação a transformação da Floresta do Camboatá, local escolhido para receber o novo circuito, em Refúgio de Vida Silvestre (Revis). Na prática, o local se torna uma unidade de conservação, inviabilizando em definitivo a construção do autódromo naquela área de Deodoro.

Na primeira votação, o projeto de criar uma Revis na floresta foi aprovada por ampla margem: 37 x 1. O único voto contrário foi do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na segunda, a decisão foi unânime: 43 a 0. Até opositores ao projeto acabaram mudando de lado. Carlos não participou da votação.

A decisão agora precisa ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Será apenas uma formalidade porque o prefeito ajudou a mobilizar a própria base na votação. No início do ano, Paes desistiu oficialmente do plano de construir o novo autódromo no local da floresta. A ideia havia sido promovida pelo antecessor no cargo, Marcelo Crivella, e contava com os apoios do então governador Wilson Witzel, afastado do cargo, e do presidente Bolsonaro.

Antes da decisão de Paes, o plano de construir o autódromo vinha enfrentando dificuldades para obter o licenciamento ambiental. O pedido acabou sendo arquivado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por sugestão da prefeitura, que era parte nesta solicitação.

"Não há possibilidade de derrubar aquela floresta porque isso traria um prejuízo ao ciclo da água, ao ciclo do gás carbônico, do oxigênio. Quando você interrompe o ciclo da água, com a retirada da floresta, você altera o regime de chuvas, o que provoca enchentes no local. O prejuízo que nós teríamos para o local seria muito grande em termos de ecossistema", explicou o vereador Célio Lupparelli, um dos autores do projeto do Revis.

A Floresta do Camboatá conta com cerca de 200 mil árvores e é considerada a última a contar com mata atlântica original em terreno plano na cidade do Rio. "A cidade cresceu se espalhando pelas áreas de baixada e as florestas nestes locais foram praticamente dizimadas na cidade. Ela é a ultima remanescente, por isso é tão importante", explica Cyl Farney, pesquisador do Jardim Botânico e doutor em ecologia.