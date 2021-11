Mudanças de planos

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O líder do governo no Senado e relator da PEC dos Precatórios, Fernando Bezerrra (MDB-PE), disse, ontem, que concorda com a proposta de um grupo de senadores para fazer do Auxílio Brasil de R$ 400 um programa social permanente, e não apenas com vigência apenas até dezembro de 2022, como propõe o texto original do Executivo, aprovado pela Câmara.

A PEC dos Precatórios é a aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400. O texto aprovado pelos deputados adia o pagamento de mais da metade dos R$ 89 bilhões previstos para serem quitados no ano que vem em precatórios — dívidas da União reconhecidas pela Justiça — e fura o teto de gastos. O objetivo do Ministério da Economia é abrir uma folga fiscal de R$ 91,6 bilhões no orçamento do próximo ano.

Pelo segundo dia consecutivo, Bezerra se reuniu, ontem, com três senadores que apresentaram propostas alternativas às do governo: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e José Aníbal (PSDB-SP). Todas elas excluem a possibilidade de adiamento do pagamento de precatórios e defendem o cumprimento do teto de gastos.

"Estamos avançando. Foi uma boa segunda reunião. A gente trouxe algumas informações que tinham sido solicitadas no encontro anterior, observações sobre pontos que poderiam ser avançados no nosso relatório em relação ao texto que veio da Câmara. Destaco a questão da permanência do programa Auxílio Brasil, de não ser um programa provisório, transitório, mas um programa permanente, um melhor aperfeiçoamento na redação quanto às vinculações dos recursos para viabilizar o Auxílio Brasil", disse o líder do governo.

O parlamentar informou que, durante o encontro, ficou acertado que Alessandro Vieira e José Aníbal elaborariam um minuta de uma nova PEC, incluindo sugestões deles e também de Oriovisto Guimarães. Bezerra disse que, assim que receber o texto, o submeterá à equipe econômica e aos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e da secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), responsáveis pela articulação com o Congresso.

Durante a entrevista, Fernando Bezerra foi questionado sobre o risco de um eventual retorno da PEC à Câmara, motivado por possíveis alterações feitas pelos senadores, inviabilizar o pagamento do Auxílio Brasil no mês de dezembro. O líder do governo negou e disse ter recebido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a garantia de que os deputados votariam a matéria a tempo de os R$ 400 serem pagos no próximo mês.