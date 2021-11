Confirmada realização do Enem

GC Gabriela Chabalgoity* GB Gabriela Bernardes*

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, reforçou em audiência pública realizada na Comissão Senado do Futuro (CSF), ontem, que está mantido o calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O requerimento da audiência foi feito pelo presidente da comissão, senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Danilo destacou que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) aconteceu no último domingo (14), sem intercorrências, "inclusive em um contexto de pandemia da covid-19". Segundo ele, "não há qualquer risco" de o Enem 2021 não ser realizado.

Ainda em seu depoimento, ele esclareceu que a elaboração das provas teve o monitoramento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e de uma "robusta equipe técnica".

"Nos próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro, não há qualquer risco em relação às aplicações. Estamos preparados e em contato com todas as aplicadoras, com a Polícia Federal e com todas as entidades envolvidas na aplicação para quaisquer eventualidades", acrescentou.

Sobre as denúncias feitas em relação aos 37 pedidos de exoneração de funções comissionadas protocolados por servidores do instituto, de acordo com o presidente do Inep, aqueles "que pediram exoneração representam 10% do total de funcionários da entidade e podem ser substituídos por outros igualmente competentes".