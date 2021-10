CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Outubro Rosa

A campanha Estilo DF Plaza Tendências da Estação traz na programação talk shows com profissionais de saúde, oficinas, corte solidário e desfiles. De 22 a 31 de outubro, no Espaço Cultural. A entrada franca. Mais informações sobre a programação no número 3451-5750 ou http://www.dfplaza.com.br/.

Prêmio Iree de Jornalismo

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Iree de Jornalismo 2021. A premiação foi criada em 2020 pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (Iree), presidido pelo advogado Walfrido Warde para "celebrar um pilar imprescindível da democracia, o jornalismo profissional e independente". Haverá três prêmios, totalizando R$ 110 mil. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro pelos autores das reportagens. O regulamento está disponível em https://iree.org.br/jornalismo/.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line "Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas", aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Japonês para iniciantes

Sem qualquer custo, pessoas a partir de 14 anos podem se inscrever no curso gratuito de japonês para iniciantes, a ser ministrado na Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), no Conic, no Setor de Diversões Sul (SDS). As vagas são limitadas. Saiba mais em https://bit.ly/3AS0ON3.

Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB promoverá um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link www.df.senac.br/inscricao-psg.

Certificado Ielts

Estão abertas as inscrições para a prova do Ielts — International English Language Testing System — certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. Para ajudar na preparação do exame, a Cultura também oferece um curso, realizado no formato Live, ao vivo pela internet. Além das aulas, são feitas simulações, por meio de tarefas e atividades, dos cenários vivenciados no dia da aplicação da prova. O Ielts é o exame de proficiência em inglês mais popular do mundo. Desenvolvido por alguns dos maiores especialistas em avaliação linguística, ele testa as quatro habilidades de comunicação em inglês: interpretação oral e escrita, redação e conversação. O Ielts é reconhecido por mais de 10 mil instituições em 140 países. Os aprovados nessa certificação estão aptos a estudar, trabalhar ou morar no exterior. Após a realização das provas, o resultado sai em até sete dias. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame atendimento.exames@culturainglesa.net. Outras informações pelo site www.culturainglesa.net.

Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506, bloco A, loja 67).

A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento

social e usem máscara durante

a visita à exposição.

Refugiados

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos, até 31 de outubro. A mostra destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros

estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.

Cinema a R$ 10

No dia 27 de outubro, na última quarta-feira do mês, o ingresso para as sessões do Espaço Itaú de Cinema do Casapark custará apenas R$ 10. A promoção é válida para todos os filmes em cartaz, com exceção para a Mostra Internacional de Cinema. O Casapark dará como cortesia até quatro horas de estacionamento gratuito para os clientes que apresentarem o ingresso no guichê de pagamento da garagem. Esta promoção não é cumulativa, isto é, não dá direito a outros descontos como meia-entrada para estudantes, professores, pagamentos com cartão Itaú entre outras. A programação completa do Espaço Itaú de Cinema do Casapark está disponível no site www.casapark.com.br/cinema/. O Casapark abre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h. Endereço: SGCV Sul Lote 22, Park Sul. Telefone (61) 3403-5300.