CURSOS E EVENTOS

Refugiados

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recebe a exposição fotográfica Acolhidos. A mostra, prorrogada até o dia 14 de novembro, destaca o percurso de refugiados e migrantes venezuelanos rumo à integração no Brasil e faz parte do projeto social Acolhidos por meio do trabalho, realizado pela AVSI Brasil. O projeto implementa interiorizações de refugiados e migrantes venezuelanos que estão em abrigos temporários, em Roraima, para outros estados brasileiros, onde há oportunidades de trabalho.

Certificação de inglês

Estão abertas as inscrições do Ielts - International English Language Testing System, certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame (atendimento.exames@culturainglesa.net). Outras informações pelo site www.culturainglesa.net.

Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB irá promover um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line "Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas", aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Inglês on-line

Aulas on-line de inglês para todos os públicos. Metodologia e didática personalizada para atender os anseios do aluno. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: (21) 97010-7601. Email: louis.fillip@hotmail.com Instagram: @teacherloui

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Oficinas de audiovisual

Estão abertas as inscrições para as oficinas de comunicação audiovisual do projeto Cultura In Movimento. Iniciativa do Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura, o projeto pretende formar 900 jovens e adultos do DF e do Entorno. Ao todo, serão oferecidos 15 workshops, com capacidade para 60 alunos, cada. A programação completa vai até o dia 19 de outubro. As aulas são gratuitas e 100% on-line. Inscrições na página www.culturainmovimento.com.br.

Geraldo Azevedo

O cantor Geraldo Azevedo se apresenta na capital com o projeto "Geraldo in Concert", dia 20 de novembro, sábado, a partir das 20h, no Salão Coberto do Clube AABB. Os ingressos estão à venda no site Direta Ticket https://diretaticket.com.br/evento/92/Geraldo_Azevedo_ao_Vivo, ou na bilheteria da AABB e na Chocolateria Aguimar Ferreira (ParkShopping). A classificação é de 18 anos.

36º Ferrock

Até 4 de dezembro, artistas do metal e de outros ritmos se reúnem com o objetivo de celebrar o rock, se apresentam no 36º Ferrock. Diante das restrições impostas pela pandemia, o festival será transmitido on-line, via YouTube e Facebook, gratuitamente. Acompanhe em: https://www.youtube.com/user/festivalferrock e https://www.facebook.com/FestivalFerrock/.

Consultoria gratuita

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece consultoria gratuita para implementação de programas de inclusão e diversidade nas corporações. A iniciativa visa estimular a representatividade nas empresas, transformando a diversidade em valor competitivo e apoiando o desenvolvimento profissional de sub-representados pela sociedade. Interessados em participar devem enviar um e-mail para o endereço hannah.souza@uniceplac.edu.br e mencionar no campo assunto ''Gestão de diversidade nome da organização''. As consultorias podem ser realizadas de forma on-line ou presencial, conforme a preferência da empresa.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo atua com trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, escritos diversos como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.