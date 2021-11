Cursos e eventos

CB Correio Braziliense

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo está de volta aos palcos com um dos mais assistidos espetáculos do país: Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação acontece no próximo domingo, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em dois horários: às 18h30 e às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo Sympla www.sympla.com.br.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até quarta-feira ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Certificação de inglês

Estão abertas as inscrições do Ielts - International English Language Testing System, certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame (atendimento.exames@culturainglesa.net). Outras informações pelo site www.culturainglesa.net.

Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB irá promover um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, de 11 de outubro a 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações https://www.iesb.br/.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line "Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas", aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Networking

Na quinta-feira, às 18h30, acontece o evento "Deu Match", no Impact Hub Brasília, com o objetivo de promover conexões entre pessoas, incentivando o networking. A entrada é gratuita para membros da rede e custa R$ 30 para o público externo. Para participar, basta acessar o link e comprar o ingresso: https://www.sympla.com.br/deu-match__1377251.

Lives culinárias

Para quem precisa de um pouco de inspiração, o chef de cozinha Lionel Ortega apresenta de modo muito simples uma programação especial para os entusiastas da gastronomia., por meio de lives em seu perfil (@cheflionelortega.com.br) no Instagram. Toda quinta-feira, às 19h30. Durante as inserções ao vivo, Ortega vai interagir com os internautas. O projeto reforça a saborosa conexão entre Brasil e França. Mais informações: www.cheflionelortega.com.br.

Saúde Mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em Saúde Mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou unidades de pronto atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros.

Prêmio Iree de Jornalismo

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Iree de Jornalismo 2021. Serão premiadas as melhores reportagens sobre política, economia e negócios publicadas originalmente em português, no Brasil, em veículos de comunicação — jornais, revistas, sites, canais de rádio e de TV — entre 15 de novembro de 2020 e 15 de novembro de 2021. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro pelos autores das reportagens. O regulamento está disponível em https://iree.org.br/jornalismo/.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.