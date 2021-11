CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Teatro

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo está de volta aos palcos com um dos mais assistidos espetáculos do país: Hermanoteu na Terra de Godah. A apresentação acontece no próximo domingo, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em dois horários: às 18h30 e às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo Sympla www.sympla.com.br.

Qualificação profissional

O Senac-DF abriu novas oportunidades em cursos gratuitos para a população do Distrito Federal. São 2.045 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG) em 61 cursos de qualificação profissional. Serão 97 turmas em diversas áreas como: saúde, comunicação, beleza, gastronomia, moda, logística, tecnologia da informação, dentre outras. O prazo para inscrição vai até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Certificação de inglês

Estão abertas as inscrições do Ielts - International English Language Testing System, certificação internacional de proficiência em inglês. Os interessados podem se inscrever on-line ou em uma das unidades da Cultura Inglesa, um dos centros autorizados para aplicação das provas. A Cultura Inglesa disponibiliza um canal para dúvidas sobre o exame (atendimento.exames@culturainglesa.net). Outras informações pelo site www.culturainglesa.net.

Oratória

Para ajudar aqueles que desejam perder o medo de falar em público, o curso de administração do Centro Universitário IESB irá promover um workshop gratuito de Oratória nos dias 29 de novembro, 1º e 3 de dezembro. As aulas serão ministradas pelo professor do curso de administração do IESB Wilson Ferreira Bandeira, via Google Meet, às 18h. As inscrições estão abertas a toda a comunidade, até 22 de novembro, no site da instituição. As vagas são limitadas para 250 participantes. Mais informações www.iesb.br/.

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line "Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas", aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Networking

Na quinta-feira, às 18h30, acontece o evento "Deu Match", no Impact Hub Brasília, com o objetivo de promover conexões entre pessoas, incentivando o networking. A entrada é gratuita para membros da rede e custa R$ 30 para o público externo. Para participar, basta acessar o link e comprar o ingresso: www.sympla.com.br/deu-match__1377251.

Lives culinárias

Para quem precisa de um pouco de inspiração, o chef de cozinha Lionel Ortega apresenta de modo muito simples uma programação especial para os entusiastas da gastronomia., por meio de lives em seu perfil (@cheflionelortega.com.br) no Instagram. Toda quinta-feira, às 19h30. Durante as inserções ao vivo, Ortega vai interagir com os internautas. O projeto reforça a saborosa conexão entre Brasil e França. Mais informações: www.cheflionelortega.com.br.

Prêmio Iree de Jornalismo

Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Iree de Jornalismo 2021. Serão premiadas as melhores reportagens sobre política, economia e negócios publicadas originalmente em português, no Brasil, em veículos de comunicação — jornais, revistas, sites, canais de rádio e de TV — entre 15 de novembro de 2020 e 15 de novembro de 2021. As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro pelos autores das reportagens. O regulamento está disponível em https://iree.org.br/jornalismo/.

Associações

No próximo dia 11, às 10h, o Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário (ITCN) promove a live "O Papel das Associações em Relações Governamentais". Para assistir gratuitamente, basta acessar o canal do ITCN no Youtube.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.