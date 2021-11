CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Campanha de natal

Sob o lema "um Brasil que se alimenta e outro que não", a Legião da Boa Vontade (LBV) promove a sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, com o objetivo de fortalecer esse espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de quem mais precisa. A LBV tem o objetivo de distribuir cestas de alimentos em 226 cidades brasileiras no mês de dezembro. Para ajudar, acesse o site www.lbv.org.br, faça doações via transferência bancária pelo PIX: e-mail: pix@lbv.org.br ou leve sua doação na LBV: consulte www.lbv.org/enderecos. Informe-se pelo telefone: 0800 055 50 99. Acompanhe as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Oficina gratuita

Atrizes, atores, diretoras, diretores e interessados em conhecer mais sobre atuação no cinema e TV podem se inscrever na sexta edição da Oficina Presença, criada e ministrada pelo ator João Campos. Realizada pela Peixa Produções, a oficina está com inscrições abertas até 19 de novembro e tem vagas limitadas. Para mais informações e inscrições: anapaula@peixaproducoes.art.br.

Curso

Na Black Friday do curso online Hyper English. O aluno que se matricular até o dia 27 de novembro vai garantir 38% de desconto, pagando apenas R$ 99 por mês. A ação ainda dá direito ao usuário de experimentar a plataforma por 10 dias gratuitos. O desconto tem validade de um ano. Os interessados devem se cadastrar no site promocional da plataforma: encurtador.com.br/dkmKY.

Curso de idiomas online

Aulas online de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$70 hora/aula. WhatsApp: (61) 99646 7234. Professor Otávio Vieira

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp (61) 99993-8117.

Processo seletivo

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) abriu o processo seletivo para preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado de pós-graduação em direito para a Advocacia-Geral da União (AGU). As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro, pelo site do CIEE https://pp.ciee.org.br/.

Show

Geraldo Azevedo se apresenta na capital com o projeto "Geraldo in Concert", em 20 de novembro, sábado, a partir das 20h, no Salão Coberto do Clube AABB. Os ingressos estão à venda através do site Direta Ticket https://diretaticket.com.br/evento/92/Geraldo_Azevedo_ao_Vivo, ou na bilheteria da AABB e na Chocolateria Aguimar Ferreira (ParkShopping). A classificação é 18 anos.

Casacor Brasília 2021

A 29ª Mostra da Casacor acontece até 12 de dezembro, na 904 Sul. Horário de funcionamento: terça a sexta, das 15h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h. Com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra. Bilheteria digital https://casacorbsb.byinti.com. Mais informações: https://casacor.abril.com.br/mostras/brasilia/.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo atua com trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e ainda traduções em português e inglês. Contato através do telefone (61)99416-0404 ou e-mail textos.revisart@gmail.com.

Consultoria gratuita

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) oferece consultoria gratuita para implementação de programas de inclusão e diversidade nas corporações. Interessados em participar devem enviar um e-mail para o endereço hannah.souza@uniceplac.edu.br e mencionar no campo assunto ''Gestão de diversidade nome da organização''. As consultorias podem ser realizadas de forma online ou presencial, conforme a preferência da empresa.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.