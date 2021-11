CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Plantio de baobá

A Faculdade de Educação da UnB convida a todos para o plantio de três exemplares de baobá, amanhã, às 10h, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, no espaço atrás da FE5. Os baobás são árvores de longevidade milenar com significados culturais, sociais e religiosos para os povos tradicionais africanos. A participação e presença é gratuita.

Pagode

O Brazólia Cozinha E Bar, no Noroeste, recebe os grupos Clima de Montanha e Chama Nois para um domingo de pagode com direito a happy hour. O evento começa às 16h. Os ingressos podem ser comprados com antecedência, por R$ 30, na plataforma virtual do Sympla. A acomodação e escolha do lugar será por ordem de chegada.

Sebrae

O Sebrae oferece centenas de cursos gratuitos sobre as mais variadas temáticas, completamente on-line. As cargas horárias variam entre os cursos. A instituição também oferece cursos gratuitos pelo WhatsApp. Para saber mais e se inscrever, acesse o site: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Fundação Bradesco

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Vinhos

A vinícola Concha y Toro oferece cursos de vinhos on-line e gratuitos. A empresa, uma das mais famosas produtoras da América do Sul, liberou as aulas para os amantes da bebida aproveitarem durante a pandemia. O conteúdo é dividido em cinco módulos e está disponível no canal Concha y Toro Brasil, no YouTube.

Inglês particular

Aulas on-line de inglês para todos os públicos. Metodologia e didática personalizada para atender os anseios do aluno. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: (21) 97010-7601. Email: louis.fillip@hotmail.com Instagram: @teacherloui

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Trilha

Acontece amanhã a primeira edição da Trilha Fotográfica, organizada pelo fotógrafo profissional Nico Chaves, na Trilha das Copaíbas, no Lago Sul. A trilha é considerada como de nível fácil, e todos devem levar seus próprios equipamentos fotográficos para o evento, que vai das 7h30 até as 10h30. O foco das fotografias será na fauna, flora e paisagens da trilha. É recomendável que todos levem água e um lanche. Para participar, uma contribuição de R$ 22,50 deve ser realizada na plataforma on-line Sympla.

Dança

A Trupe Trabalhe Essa Ideia apresenta hoje um espetáculo de finalização das turmas de dança, das 19h às 20h, no Espaço Trupe Trabalhe Essa Ideia, na SCLRN 712, bloco C. São 14 alunos participando do evento, com a presença de três professores. Os ingressos variam de R$ 15 a R$ 40, para assistir ao espetáculo de forma on-line ou presencial, respectivamente. Os tickets podem ser adquiridos no site Eventbrite.

Artesanato

Hoje, das 14h às 20h, acontece a Feira Ypê de artesanato, no shopping DF Plaza, em Águas Claras. A feira possui uma variedade de expositores vendendo vários tipos de produtos, como artigos de papelarias, acessórios, queijos, terrários, roupas e decorações.

Atendimento psicológico

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas ocorrem de maneira remota, conduzidas por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos campi Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, Quadra 613/614, L2 Sul). Informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou pelo site iesb.br/servicodepsicologia.

Terapia holística

Focada em autoconhecimento, a terapeuta Vanessa Castro une astrologia, numerologia e psicologia positiva e junguiana em seus atendimentos. Com valores especiais devido à pandemia, ela está atendendo de forma on-line. Informações e agendamentos no WhatsApp: (61) 9 8619-1821.