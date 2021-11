CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Pós-graduação

Encerram hoje as inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu de seis cursos de especialização da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS). As aulas serão realizadas no formato on-line, exceto para o curso de medicina intensiva que será no modelo híbrido. Entre os cursos ofertados pela estão: especialização em saúde mental e atenção psicossocial, gestão de saúde pública, gestão de transplantes, preceptoria de residências médicas, preceptoria de residência multiprofissional e medicina intensiva. Mais informações e inscrições pelo site: https://www.fepecs.edu.br/escs-em-andamento/.

Qualificação para mulheres

O Instituto Casa da Vila abriu inscrições para cursos de qualificação para o mercado de trabalho, direcionado a mulheres. Entre os cursos oferecidos estão pintura em tecido e crochê, corte e costura, gestão e produção cultural. A inscrição é gratuita e pode ser feita até hoje pelo telefone (61) 9 8181-8113.

Personal trainer

O personal trainer Jony Pedrosa é especializado em treinamento funcional, atendimento em academia, domicílio e parque. Seu público alvo são pessoas de 30 a 60 anos e da terceira idade. Atende na Asa Norte e Sul, Noroeste, Lago Norte e Sudoeste. Também realiza liberação miofascial na CLN 305, Asa Norte. Entrar em contato pelo número: (61) 99880-7334.

Filé Mignon

A chefe de cozinha Catarina Melo ministrará um curso de cortes e receitas de filé mignon nesta quarta-feira. O curso é um evento único e presencial, possuindo duas horas de duração, das 18h30 às 20h30. Os ingressos custam R$ 140 e podem ser adquiridos no site da Eventbrite.

Aulas de inglês

Aulas on-line de inglês para todos os públicos. Metodologia e didática personalizadas para atender os anseios do aluno que deseja destravar a língua e dominar o idioma mais falado no mundo. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: (21) 97010-7601. Email: louis.fillip@hotmail.com Instagram: @teacherloui

Saúde

A Quality Farmácia de Manipulação lança a 3ª edição do Quality Nutrition, em 20 de novembro, no teatro da Unip, e abordará diversos temas como as inovações no mercado, estratégias nutricionais, saúde nutricional, prevenção de doenças e qualidade de vida. O evento ocorrerá na modalidade híbrida, presencial para médicos e nutricionistas e on-line para os estudantes. Mais informações pelo site nutrition.qualitymanipulacao.com.br.

Congresso Unidas

A capital recebe pela primeira vez a 24ª edição do Congresso Unidas. O evento será realizado entre 1º e 3 de dezembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), para debater sobre os desafios da saúde coletiva no segmento suplementar. Os interessados poderão acompanhar o evento de forma on-line ou presencial. A inscrição é gratuita, os interessados devem se inscrever pelo site www.24congresso.unidas.org.br. Vagas limitadas.

Cultura em destaque

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2021) realizará um evento entre 17 e 19 de novembro, que vai reunir empreendedores, palestrantes e representantes do audiovisual e animação, design, moda, editorial, jogos eletrônicos, música, museus e patrimônio, artesanato e artes cênicas. O evento é aberto a todos os públicos e será online. Os interessados podem se pelo site: https://www.micbr.com.br/.

Perspectivas de investimentos

Em 2 e 3 de dezembro, será realizado um seminário on-line que contará com a participação do embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, e especialistas renomados que vão debater sobre as relações econômicas do Brasil. As inscrições devem ser realizadas até 16 de novembro, o valor é de R$ 980, incluindo material e certificado em meio eletrônico. O horário será das 10h às 12h. Mais informações e inscrições pelo telefone: (11) 3614-9230.

Exposição Brasília

O Grupo Sabin realizará, no formato virtual, a 2ª edição da mostra Brasília Museu Aberto, que vai homenagear os 60 anos da cidade. Haverá exposição de fotos, documentos e obras de artistas plásticos que retratam a construção da capital federal. A mostra conta com projeções mapeadas que serão realizadas na Casa do Cantador, em 18 de novembro, no Museu Histórico e Artístico de Planaltina, em 23 de novembro, e no Panteão da República, em 25 de novembro. Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo YouTube até 30 de novembro, no canal Brasília Museu Aberto. A programação está disponível no site: www.brasiliamuseuaberto.com.br.