CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Profissionais da saúde

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson Brasil, disponibiliza um curso on-line e gratuito para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O curso tem quatro horas de duração, com estratégia pedagógica que apresenta simulações realísticas da atuação durante visitas domiciliares, videoaulas, além de orientações para esses profissionais na hora de identificar sinais e sintomas da covid-19. Inscrições: inova.eadhaoc.org.br.

Sebrae

O Sebrae oferece centenas de cursos gratuitos sobre as mais variadas temáticas, completamente on-line. As cargas horárias variam entre os cursos. A instituição também oferece cursos gratuitos pelo WhatsApp. Para saber mais e se inscrever, acesse o site: www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline.

Fundação Bradesco

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Palestra

O evento Capacitação em Fruticultura Tropical, da Embrapa, aborda, hoje, a goiaba, uma das frutas de uso mais diversificado na alimentação brasileira. A palestra técnica "Goiaba: Instruções Técnicas para Cultivo Comercial" será conduzida pelo pesquisador da Embrapa Cerrados, Tadeu Graciolli. A transmissão será pelo canal da Embrapa no YouTube e pela página da Embrapa Cerrados no Facebook, a partir das 9h, de forma gratuita.

Educação ambiental

Um projeto de educação ambiental está sendo realizado todos os sábados do mês de novembro, com coordenação da pedagoga Luciana Ribeiro, e tem o objetivo de promover campanhas educativas para preservar a natureza, combate ao mosquito da dengue, reciclagem de resíduos sólidos, economia de água, educação financeira, uso do cofrinho pedagógico, alimentação saudável, dentre outros. O curso contém certificado de curso livre/ digital. O agendamento é feito pelo telefone: (61) 9 8592-6436.

Estágio

Nesta sexta-feira, encerram as inscrições para o estágio remunerado na Advocacia-Geral da União. As vagas são voltadas para estudantes de pós-graduação em direito. O edital prevê uma carga horária de 30 horas semanais, com uma bolsa-auxílio de R$1.665,22 mensalmente, com direito a auxílio transporte no valor de R$ 10 por dia. As inscrições devem ser realizadas no site do CIEE.

Aula particular

Formada em história pela Universidade de Brasília (UnB), a professora Carolina Fontenele oferece aulas particulares e acompanhamento escolar de todas as matérias do ensino fundamental e das matérias de ciências humanas, línguas portuguesa e inglesa para o ensino médio e pré-Enem. O atendimento pode ser realizado a domicílio (consultar regiões) ou on-line. Entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 9 9308-8366 ou pelo Instagram: @carolinafontenele.

Economia

O projeto Observatório de Políticas Públicas do DF (ObservaDF), vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, vai apresentar nesta quinta-feira sua primeira análise em transmissão ao vivo acerca do tema "A pandemia e a economia do DF: as vítimas de vulnerabilidade social". O evento ocorrerá às 18h, pelo canal ObservaDF no YouTube e pela página do projeto no Facebook.

Seminário

Realizado pelo Crea-DF, o seminário com o tema "A Nova Lei de Licitações: Avanços e Conflitos com a Lei 5.194/66" contará com cinco palestras e uma mesa de debate. O evento começa amanhã, às 18h30, e encerra na quinta-feira, às 18h. O seminário será híbrido, com a opção de ser assistido presencialmente ou on-line. A inscrição e acesso ao evento podem ser realizadas pelo site da Crea-DF ou pelo Sympla, de forma gratuita.

Stand up

Bad trip é um show de stand up comedy sobre histórias reais de um casal e suas viagens pelo mundo. O restaurante Severina Águas Claras irá receber o casal, composto pela alemã Lea Maria e o campeão do último festival de humor do Risadaria, Juliano Gaspar. O evento ocorrerá amanhã, às 21h. As entradas custam R$ 40 a individual e R$ 150, para uma mesa que comporta quatro pessoas.

Biomedicina

Para apresentar a importância da biomedicina na atualidade, as novas oportunidades de trabalho e os avanços tecnológicos da área, o Centro Universitário IESB promove o II Simpósio On-line de Biomedicina da instituição. O evento será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, com palestras transmitidas pelo YouTube do IESB, das 8h às 12h, e depois das 19h às 22h40. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://ingresso.iesb.br/loja/oferta?id=245635. Mais informações e programação no site www.iesb.br.

Exposição

Nesta sexta-feira, a Referência Galeria de Arte abre para o público a mostra coletiva A construção de minimundos, com obras de artistas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Com trabalhos em pintura, desenho, fotografia e instalação, a exposição aborda o que circunda a produção dos artistas, seus interesses, referências e influências, além da arte e do fazer artístico. A mostra fica em cartaz até o dia 31 de dezembro, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e ao sábados, das 10h às 15h. Durante o período de exposição, acontecerão encontros com os artistas tanto presenciais quanto on-line, e ambos com transmissão pelo Instagram @referenciaarte. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos.