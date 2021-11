CURSOS E EVENTOS

CB Correio Braziliense

Cineclube Transversalidades

Nesta quinta e sexta-feira serão transmitidos gratuitamente oito sessões de filmes brasileiros no Centro Educacional 07 de Taguatinga. Dentre as atividades haverão debates críticos sobre questões da comunidade, como violência contra mulheres e crianças, território, racismo, exclusão, minorias, economia criativa, entre outros. As transmissões irão ocorrer de 13h30 às 17h30 entre os dias 18,19 e 23/11. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

Workshop novembro Azul

Nesta quinta-feira (18) será realizado o workshop Churrasco, cerveja e resenha de amigos do Novembro Azul gratuitamente no Assados do Fred da 302 Sul às 18h30. O evento tem o intuito de promover um bate-papo sobre a importância da conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Contarão com a realização de sorteios, com presença de um sommelier de cervejas artesanais e além disso diversas opções de carnes e acompanhamentos. Contato/ Reservas: (61) 3877-8939

Brasília Innovation Week

Desde quarta-feira (17) está ocorrendo o evento Brasília Innovation Week que irá ocorrer até o dia 19 de novembro na Biotic que fica na Granja do Torto. O público poderá contar com mentorias sobre empreendedorismo, workshops, palestras e muito networking. As inscrições podem ser feitas pelo site e são 100% gratuitas. Vários temas serão abordados como o futuro da advocacia, mercado jurídico. O evento ocorrerá de 16h até às 21h

Cartilha

A cartilha direitos e deveres ao longo da vida humana foi uma parceria entre Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF), Clínica de Direitos Humanos do Centro Universitário de Brasília (Uniceub) e o Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade (IEDF). O conteúdo baseia-se no Sexto Tempo do material "Os Direitos e Deveres da Vida Humana", o material está disponível para leitura e download desde esta terça-feira (16/11) e é voltado para idosos, com o intuito de esclarecer o idoso sobre os seus direitos nesta nova fase da vida. O download pode ser realizado pelo site da Defensoria Pública.

Palestra

Associação Comercial do Distrito Federal - ACDF, com o apoio da Associação Nacional da Advocacia Unida contra a Corrupção - AUCC está promovendo a palestra Reestruturação empresarial pós pandemia gratuitamente. A palestra ira abordar temas como os efeitos evidentes com foco no fortalecimento da estrutura empresarial e corporativa pela visão empreendedora do pós COVID-19. O evento ocorrerá presencialmente nesta quinta-feira (18) de 15:30 até 18h no Auditório do ACDF (Ed. Palácio do Comércio). A retirada do ingresso é feita online pelo aplicativo Sympla.

Estágio

As inscrições do processo seletivo de estágio de nível superior do Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT) estão abertas até o dia 19 de novembro. É permitida a participação de estudantes dos cursos de Arquivologia, Direito, Informática, Contabilidade, Comunicação Social, Psicologia e Serviço Social. Também serão selecionados estudantes de cursos de pós-graduação nas áreas de Geologia e Engenharia Ambiental. Para realizar a inscrição o candidato deve acessar o site www.universidadepatativa.com, campo "Concursos em andamento", localizar o processo seletivo do MPDFT e fazer o cadastro. A prova objetiva online irá ocorrer. no dia 27 de novembro, com acesso liberado a partir das 14h. Para mais informações acessar o site do MPDFT.

Artesanato

Nesta quinta-feira (18) estará ocorrendo o último dia da "Vitrine feira autoral'', na Universidade Unieuro, no campus de Águas Claras. A feira irá ocorrer das 9h30 até às 19h30 e conta com artigos como artesanato, plantas jóias artesanais, papelaria, doces, cosméticos e etc. O acesso é gratuito.

Bazar

Neste final de semana nos dias 19, 20 e 21 estará sendo realizado o 45ª Bazar do Rema na Sede do Rema QI 15 do Lago Sul. Ele contará com seções de Natal, infantis, decoração, bijuteria, crochê, brechó, baby e lanchonete. A entrada será gratuita e ocorrerá das 10h até as 19h.

Palestra

Nesta quinta-feira será realizada uma palestra presencial na Universidade Católica de Brasília (UCB) sobre Doenças do trato urinário inferior dos felinos, ministrada pela médica veterinária Selma. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser retirado pelo aplicativo Sympla, caso a pessoa deseje comprar o ingresso com certificado ele estará sendo vendido pelo valor de R$ 2,50. A palestra irá ocorrer de 18h38 até as 20h no auditório do bloco M.

Dia mundial da filosofia

Nesta quinta-feira (18) irá ocorrer uma demonstração da arte marcial japonesa Iaidô presencialmente com o intuito de ensinar como a filosofia ensina a desenvolver habilidades como aprender uma arte. O evento ocorrerá gratuitamente de 21h até 22h em Águas Claras. Os ingressos podem ser retirados online no aplicativo Sympla.

Palestra

A palestra O poder do foco na prática (Aprenda como acelerar resultados) irá ocorrer nesta quinta-feira (18) online e gratuitamente. Ela tem o intuito de ensinar um passo a passo para você alavancar seus resultados através do foco, produtividade, disciplina, gestão do tempo e inteligência emocional. Além disso, ião ocorrer sorteios de mentorias, cursos, livros. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo aplicativo Sympla.

Seminário

O Instituto Feliciência estará realizando o seminário "Manifesto 22 — Entre a Distopia e a Utopia", online e ao vivo no sábado (20). Nela serão abordados temas como o lançamento do documentário homônimo, e em seguida com a participação da médica americana Saundra-Dalton-Smith. O evento ocorrerá das 17h até as 19h e as inscrições são feitas no site da instituição, é necessária inscrição prévia com comprovação de doação de uma cesta básica no valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais) à ONG Gerando Falcões.

Orquestra

Nesta sexta-feira (19) ocorrerão apresentações da Orquestra Filantrópica de Brasília de 12h30 até às 13h30, na Praça de alimentação do Venâncio Shopping, com acesso livre, nesta sexta o evento contará com percussão e violão com João Victor Godinho e João Levi.