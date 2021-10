Serial killer com graça

CB Correio Braziliense

(crédito: Amazon Prime Video/ Divulgação)

Um dos personagens mais emblemáticos do Porta dos Fundos, Peçanha (Antônio Tabet), ultrapassou os limites das esquetes do YouTube e ganha um longa-metragem. Peçanha contra o Animal estreia hoje no catálogo do Amazon Prime Video, sob a direção de Vinicius Videla.

No filme, Peçanha e o fiel escudeiro Mesquita (Pedro Benevides) investigam Animal, um serial killer que matou centenas de pessoas em Nova Iguaçu. A trama traz traços de mistério, mas descamba mesmo é para o humor, tendo referências claras como a clássica sequência de Loucademia de polícia.

"Considero esse filme o primeiro trabalho realmente besteirol do Porta. A ideia era apenas fazer rir e se divertir fazendo. É um filme para assistirmos em casa, relaxando. Não é para ser denso ou profundo, é para ser leve", afirma Tabet.

O objetivo é alcançado. Mas isso não quer dizer que algumas críticas não estejam ali, disfarçadas de piadas. Como diz Tabet, a simples existência de Peçanha já é uma crítica à corrupção dentro da polícia. "Ele é o Brasil de muitos anos, com um pé na corrupção, racista, homofóbico e machista. Só que ele sabe que está errado e tenta, da maneira torta dele, consertar", afirma Tabet. "Com o Peçanha a gente atinge os dois lados do Brasil polarizado: um lado enxerga a crítica. O outro se identifica com o personagem", completa o ator.

Intérprete da policial Xayane, a atriz Evelyn Castro comemora a possibilidade de viver uma personagem com essa profissão e que passa longe da objetivação. "A mulher saiu da função de objeto, de escada para os homens. Percebo isso no Porta dos Fundos. Mas a gente percebe o machismo estrutural no roteiro. Abrir essa discussão cabe a nós, atrizes. Eu fui lá no Tabet e pedi: 'Quero fazer uma PM'. Foi muito importante eu me colocar nesse lugar", afirma Evelyn.