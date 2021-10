Tragédia no set de filmagem

AF Agência France-Presse

O astro de Hollywood Alec Baldwin disse, ontem, que sente o "coração partido" depois de um tiro que matou uma diretora de fotografia num set de filmagem no Novo México. O ator garantiu que está cooperando totalmente com a investigação policial. "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada", escreveu no Twitter.

E acrescentou: "Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos os que conheciam e amavam Halyna". O ator está sendo investigado após a tragédia na quinta-feira na gravação do filme "Rust". No incidente, o diretor Joel Souza, de 48 anos, foi ferido. Ele recebeu alta hospital poucas horas após, segundo a atriz Frances Fisher.

Halyna Hutchins, de 42 anos, foi ferida quando "uma arma cenográfica foi disparada por Alec Baldwin, produtor e ator", informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé em um comunicado. Hutchins "foi levada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, onde foi declarada morta pelos médicos", afirma a nota. O incidente aconteceu no Rancho Bonanza Creek, uma locação famosa para filmes nos Estados Unidos, onde foram rodados longas-metragens como "Cowboys & Aliens" e "Longmire".

"O senhor Baldwin foi interrogado por detetives. Ele fez declarações e respondeu as perguntas. Veio de forma voluntária e deixou o edifício após o interrogatório", afirmou o porta-voz do departamento do xerife do condado de Santa Fé.

Rios disse ao The New York Times que o incidente ocorreu durante um jantar que estava sendo ensaiado e filmado. Ninguém foi detido pelo caso e até o momento não foram apresentadas acusações, segundo a polícia, que está interrogando as testemunhas.

Baldwin, de 63 anos, foi visto chorando por um repórter do jornal 'Santa Fe New Mexican', depois do interrogatório dos detetives. O jornal publicou uma foto na qual ele aparece bastante abalado no estacionamento do set após a tragédia. Um porta-voz de Baldwin disse à revista People que "houve um acidente" no set de 'Rust' no Novo México que envolveu uma arma que deveria ser carregada com cartuchos de festim.