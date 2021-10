Aventuras na cozinha

VN Vinicius Nader

Com toda a graça que lhe é característica, Selena Gomez + chef chega hoje à terceira temporada, na HBO Max. No reality (que terá versão brasileira com Sandy à frente das panelas), Selena tenta reproduzir as receitas de chefs consagrados. Às vezes dá certo, mas bom mesmo é ver o jogo de cintura da atriz quando as coisas não saem como planejadas. Os chefs de destaque são Aarón Sánchez, Ayesha Curry, Esther Choi, Fabio Viviani, Gabe Kennedy, Jamie Oliver, Kwame Onwuachi, Padma Lakshmi, Richard Blais e Sophia Roe.



Disputa internacional

O History Channel estreia hoje, às 22h, a quarta temporada de Desafio sob fogo Brasil e América Latina. Depois de uma temporada longe da brasa, o apresentador Juan Pablo Llano está de volta. A temporada começa com oito competidores representantes de Brasil, México, Chile, Colômbia e Argentina. Divididos em duas equipes, eles terão que construir variadas armas. Depois de três episódios, a competição passa a ser individual. No sétimo capítulo, o mais bem pontuado vai direto para a final e os dois seguintes disputam a vaga na grande final. O vencedor leva US$ 10 mil.



De volta

A série nacional Nós volta ao Canal Brasil amanhã, às 22h30. O drama fala sobre padrões de gênero, sexualidade e transfobia de uma forma leve e divertida, mas não caricata. O terapeuta Romeu (Fernando Eiras) é casado há 10 anos com a advogada Lúcia (Fabia Mirassos), uma mulher trans, e pai de Paulo (Danilo Maia). Ele esconde da própria esposa o hábito de se vestir com roupas femininas. A família se completa com Manu (Maria Léo Araruna), uma jovem trans adotada informalmente por Lúcia depois de sofrer um violento ataque transfóbico. A série tem 6 episódios que serão exibidos dois a dois.



Tá massa/ Tá paia

Tá massa!

Rômulo Estrela, Agatha Moreira e Camila Queiroz estão bem em Verdades secretas 2. O trio segura bem as cenas e dribla a má qualidade dos diálogos. Rainer Cadete também se destaca como Visky.

Tá paia!

Os diálogos de Verdades secretas 2 têm a marca de Walcyr Carrasco e isso não é bom. É de um didatismo desnecessário. O lado policialesco da trama também não decolou, com evidências pouco prováveis e nada críveis. Tem que melhorar…



Perda inestimável

Essa coluna foi escrita sob o impacto da notícia da morte do autor Gilberto Braga. Melhor texto da teledramaturgia brasileira, o criador de Escrava Isaura, Dancin Days e Vale tudo, entre tantas outras, já deixa saudades. Vá em paz, mestre!