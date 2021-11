Peixe já sinaliza modificações

VO Victória Olímpio

O Santos terá mudanças para enfrentar a já rebaixada Chapecoense na quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada. O técnico Fábio Carille não repete uma escalação no Peixe após 14 partidas.

Um desfalque certo é Kaiky, suspenso. Lucas Braga, com desconforto na coxa esquerda, é dúvida, mas existe maior chance de retornar diante do Corinthians no fim de semana. Marinho (sintomas de gripe) e Diego Tardelli (poupado) não atuaram no empate com o Atlético-GO e devem ficar à disposição.

Sem Kaiky, as alternativas da posição são Robson e Wagner Palha, já que Emiliano Velázquez está no departamento médico. Como Robson atua mais na sobra com três zagueiros, é possível que o canhoto Palha entre e o destro Danilo Boza vá para o lado direito para formar o trio com Luiz Felipe.