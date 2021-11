CB Correio Braziliense

(crédito: JOHN MACDOUGALL)

Longe de retratar o personagem central do longa Marighella como herói absoluto ou de rotulá-lo como mero terrorista, o ator e, agora, diretor Wagner Moura traça, nas telas de cinema, um perfil de imperfeição para o ex-político e guerrilheiro que ele tanto admira, e que foi morto, em 1969, durante a Operação Bandeirante, do famigerado Dops, em meio ao regime da ditadura militar brasileira. Moura toma por exemplo a trajetória como ator para a sua análise: "Desde heróis como Sérgio Vieira de Mello ou os malvados como o papel do Pablo Escobar (em Narcos), todos meus personagens continham a complexidade que é própria a qualquer ser humano", resume.

Marighella aproxima Wagner Moura da arena eleitoral de 2022. Sem fugir do tema, aquele que deu vida ao icônico personagem capitão Nascimento, se posiciona: "Acho que, para o bem do Brasil, ele precisa sair. Acho que ele sairá, não passará de 2022", sentencia. Para ele, o atual momento político fez eclodir um lado sombrio do país.

De passagem pelo Brasil, depois de longa temporada nos Estados Unidos, Wagner traz na bagagem a experiência de ter filmado com os irmãos Joe e Anthony Russo (de Vingadores: Ultimato), o longa The gray man (ainda inédito), além de ter participado da série The shining girl. Sobre os trabalhos futuros, ele cita uma nova parceria ao lado do diretor Karim Aïnouz (o mesmo de Praia do Futuro) e um novo filme com o também diretor Kleber Mendonça Filho. Em outro projeto, Wagner atuará como produtor em uma série sobre Maria Bonita.

O filme Marighella será lançado no dia 4 de novembro.