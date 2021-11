Aconchego melódico

CB Correio Braziliense

A cantora Juliette lançou na tarde da última segunda-feira (1/11), a primeira parte do mais recente projeto, o EP intitulado Live sessions. O trabalho conta com músicas de variado repertório gravadas ao vivo, na casa da cantora, em clima bastante intimista.

"'Juliette, faz um voz e violão…'Aqui está! Na minha casa, com minha família, meus amigos e um violão. A música e o amor nos conduziram. Sintam-se em casa, aconcheguem-se e vamos curtir essa session", anunciou a cantora em seu perfil no Instagram.

Contando com produção musical do compositor paraibano Juzé, que também participou do trabalho de estréia da artista, o projeto reúne um repertório com faixas autorais presentes no primeiro EP, juntamente com covers que marcaram a trajetória musical da artista, como a canção Triste, louca e má, da banda Francisco e Dona Cila, da Maria Gadú.

O primeiro EP da cantora estreou nas plataformas digitais em 3 de setembro e alcançou o topo dos lançamentos de álbuns nacionais no Spotify Brasil.

‡ Semana 1

1/11: Bença

3/11: Meu pedaço de pecado

5/11: Doce

‡ Semana 2

8/11: Sei lá

10/11: Triste, louca e má

12/11: Benzin

‡ Semana 3

15/11: Vixe que gostoso

17/11: Dona Cila

19/11: Diferença mara

‡ Semana 4

Segunda-feira, 22/11: Garganta

Nelson Freire teve concussão

Glória Guerra, amiga e assessora de Nelson Freire, revelou que o pianista morreu em decorrência de uma queda em casa, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao G1, mas sem muitos detalhes de como houve o acidente: "[Nelson] teve uma concussão cerebral e morreu na hora". O artista faleceu na madrugada de segunda-feira (1/11), aos 77 anos. O velório ocorreu, ontem, no Theatro Municipal, no Centro do Rio, e foi aberto ao público. Parentes informaram que o enterro será em Boa Esperança (MG), terra natal do músico, no mausoléu da família.

No entanto, não foi informado como será o traslado até o local, que fica a sete horas de distância de carro. Nelson foi um dos maiores artistas brasileiros, com uma carreira que o levou aos principais palcos do mundo.