Amor e ódio

A controversa série Big mouth chega hoje à quinta temporada, na Netflix. Animação para adultos, a comédia abusa de ironia, palavrões e situações absurdas para falar sobre a descoberta do amor e outros sentimentos pelos jovens. Desta vez, o foco está nas confusões armadas pelos besouros do amor e pelas minhocas do ódio.

Presente de grego

Quem disse que filme de Natal precisa ser só sobre a família reunida? A Netflix estreia hoje Um match surpresa, comédia romântica que se passa no fim do ano. Uma jornalista que não tem sorte no amor conhece um rapaz de outra cidade em um aplicativo de relacionamento e se encanta por ele. Apaixonada, ela resolve fazer uma surpresa para ele no Natal. Mas, chegando lá, ela descobre que foi enganada esse tempo todo e que o verdadeiro menino usava fotos de um amigo para atrair as meninas. Será que ela vai se deixar levar pelas aparências? O elenco traz Nina Dobrev (The vampire diaries), Jimmy O. Yang (Space force) e Darren Barnet (Eu nunca…).

Segredo ameaçado

Um segredo guardado a sete chaves por Augusto (Gil Coelho) em Nos tempos do imperador está ameaçado pela própria mãe do rapaz. O pretendente da princesa Leopoldina (Bruna Griphão) recebe uma carta misteriosa na qual a mãe dele desaprova a união com a herdeira de Dom Pedro II e aconselha o filho a terminar o romance, sob a pena de o passado dele vir à tona. Leopoldina fica preocupada com a reação do rapaz. Mas um susto o faz persistir no casamento: a princesa se perde na mata e ele fica desesperado. Quando se reencontram, Augusto percebe que está realmente apaixonado por Leopoldina e jura que, mesmo contra a vontade da mãe, se casará com a princesa. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir de hoje.

Dia de rock para os bebês

Amanhã, o Gloob estreia o desenho Hora do rock, no qual quatro amigos nada populares formam uma banda de garagem com instrumentos de videogames. Quando um gato morde o fio do quadro de luz, o equipamento vira uma máquina do tempo. Animado, o quarteto agora pode viajar por épocas como os anos 1980 e o Velho Oeste.

Educação financeira

Gincana da grana é o reality show que a Record estreia amanhã, às 23h30, após A fazenda. Comandado por Sabrina Sato, o programa gira em torno de educação financeira. Na disputa estarão MC Negão da BL (ex-Ilha Record), a atriz Adriana Bombom (ex-A fazenda), o ex-jogador de futebol Richarlyson (vencedor do Made in Japão) e a atriz Laura Keller (ex-Power couple e ex-Ilha Record). Cada um dos episódios trará um tema relacionado a finanças. A cada desafio os participantes ganham uma pontuação e prêmios que podem chegar a R$ 8 mil. No fim de cinco semanas, o mais bem ranqueado leva R$ 50 mil.