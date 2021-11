Terrorista ou herói?

CB Correio Braziliense

(crédito: O2 Filmes/Divulgação)

Revolucionário massacrado

Fazendo coro contra a "corja de fascistas", como diz o personagem título de 'Marighella', retratado no filme de estreia de Wagner Moura como diretor, a produção estrelada por Seu Jorge chega nas telas exatamente 52 anos depois da morte do político e cofundador da Ação Libertadora Nacional Carlos Marighella.

Definido como terrorista por alguns e alçado a símbolo de resistência por outros tantos, Marighella promete reacender ânimos de brasileiros. Preconceitos raciais, o desmascarar de mentiras (como a da morte de Marighella, diante do fato de estar "fortemente armado"), descrição de estratégias de ação revolucionária e a reiteração de um Jesus negro afloram como elementos candentes no filme, que ainda examina aparatos de comunicação que potencializaram a voz do líder, fosse no rádio ou no enlace com a imprensa (no filme, Herson Capri dá vida ao colaborador Jorge Salles, magnata de A Tribuna do Sudeste).

Tiroteios, estudantes que aderem a causas combativas, patriotismo e a disposição revolucionária que invade o campo e personalidades religiosas brotam de Marighella. Com 30 exibições no exterior, o feito de uma exibição especial no Festival de Berlim (em 2019) e a acusação de censura na liberação para o lançamento nacional, Marighella estreia em circuito amplo no país. No filme, há destaque para atores como Adriana Esteves, Luiz Carlos Vasconcelos, Henrique Vieira, Brian Townes e Ana Paula Bouzas.

Crítica

Há profundidade na letra da música 'Pequena memória para um tempo sem memória', usada no longa Marighella, que parece bem ilustrar o grande ganho para o espectador do filme assinado por Wagner Moura: trazer imagens (e representação) para a lacuna visual no retrato de presos e torturados pela ditadura brasileira. Alternando vitalidade de cenas de ação a embasamento de conceitos (onde pesa a nomenclatura revolução ou golpe), o longa prende pelo lado emocional, ao expôr a relação do guerrilheiro Marighella, interpretado por Seu Jorge, com o filho. Aos brados do "Viva a democracia", o homem que deu rosto à chamada ameaça comunista não protagoniza gestos aventureiros ou gloriosos, trazendo, sim, ações fundamentadas e reforçando a imagem de estrategista.

Numa cena quase inicial, militares marcham reforçando o "esquerda, esquerda" (numa ironia à cadência dos coturnos) que avança na tela, sob o roteiro de Wagner Moura e Felipe Braga. Valores glorificados por Marighella no filme, entre os quais a lealdade, o amor e a honestidade não camuflam a truculência da luta armada. Justiçamento reveste a bandeira do "olho por olho" proclamado em muitos momentos. Mantidos, ainda hoje, na clandestinidade, os atos dos agentes do DOPS têm boa encenação, no embalo da ambiguidade cruel dada por Bruno Gagliasso.

'Eternos', longa com supergrupo da Marvel

crédito: Marvel Studios/Divulgação

Nas histórias da Marvel, seres superpoderosos sempre habitaram a Terra. Porém, a presença deles é muito mais antiga do que se imagina. O longa Eternos, apresenta a história de um supergrupo de alienígenas que está no planeta desde a presença humana para proteger as pessoas de uma ameaça bem maior, os deviantes.

Contudo, por mais que sejam figuras superpoderosas, os Eternos nunca foram populares nas HQs. Criado pelo quadrinista Jack Kirby, o grupo é formado por seres alienígenas superpoderosos do planeta Olympia e são enviados a outros, na missão de matar a raça alienígena chamada deviantes. Nas histórias em quadrinho tanto os eternos quanto os deviantes são criações dos seres mais poderosos do universo, os celestiais, para manter o equilíbrio do universo.

Apesar de serem milhares de seres como estes, alguns eternos muito específicos habitam a Terra. Liderados por Ajak, vivida por Selma Hayek, o grupo tem integrantes como Ikaris, membro mais poderoso com características muito similares às do Super-Homem e interpretado por Richard Madden; Sersi (Gemma Chan), com poder de alterar as propriedades de objetos e o fortão Giglamesh (Don Lee).

Aprofundados em questões cerebrais, em Eternos, está a dupla Phastos (Brian Tyree Henry), um engenhoso pesquisador de tecnologia e Druig, personagem de Barry Keoghan capaz de controlar mentes. Completam o grupo, Kingo, um cômico atirador de energia vivido por Kumail Nanjiani; a guerreira Thena, a quem Angelina Jolie dá vida e a veloz Makkari, (Lauren Ridloff), além da ilusionista presa a um corpo infantil Duende, interpretada por Lia McHugh.

Eles foram designados ao planeta com a missão de exterminar os deviantes e auxiliar a humanidade a se desenvolver, mas não podem, de forma nenhuma, interferir nos conflitos humanos. Desde os primeiros homens, passando por momentos históricos.