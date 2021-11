Uma estrela se apaga

CB Correio Braziliense

(crédito: Objetiva Comunicação/Divulgação)

A cantora Marília Mendonça, 26 anos, morreu, ontem, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira na Serra da Piedade, próximo ao município de Caratinga, a cerca de 300km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais.

Também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e copiloto do avião. A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação no período da noite de ontem.

Marília Mendonça é um dos principais nomes da música brasileira na atualidade.Ela acumula fãs em todo Brasil e tem alguns dos números mais expressivos nos streamings nacionais. No próprio canal do YouTube, são 22 milhões de inscritos, conta com mais de uma música que ultrapassou a marca de 500 milhões de visualizações. No Spotify também tem sucesso expressivo, com média mais 8 milhões de ouvintes mensais e músicas que passam da casa de 90 milhões de plays.

A cantora teve uma ascensão meteórica. Aos 20 anos, em 2016, lançou o primeiro DVD da carreira, no qual cantou ao vivo em Goiânia. Depois, Marília se juntou com Maiara e Maraísa para o grupo Patroas, que lançou dois álbuns.

Marília Mendonça começou a compor ainda muito jovem, desde os 12 anos. Antes mesmo de estourar com 'Infiel', tinha sucessos como 'É com ela que eu estou', na voz de Cristiano Araújo, e 'Até você voltar' e 'Cuida bem dela', músicas famosas cantadas por Henrique Juliano. Marília também ganhou um Grammy Latino em 2019, quando estava grávida de seis meses, com o álbum 'Todos os cantos, Volume 1 (Ao vivo)'. Ela concorre ao prêmio deste ano com o álbum 'Patroas', com Maiara e Maraísa.

Na vida pessoal, namorou o cantor goiano Murilo Huff. Eles assumiram o relacionamento em 2019 e anunciaram o término no meio de 2020. Reataram e terminaram mais uma vez em 2021. Os dois tiveram um filho, Léo, que tem dois anos de idade.