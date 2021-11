NEY APRESENTA NOVO ÁLBUM

CB Correio Braziliense

Há algum tempo, Ney Matogrosso subverte o processo artístico. Ele sai em excursão e, após maturar suas músicas de trabalho, vai para a gravação do álbum com o repertório das apresentações. Isso ocorreu com Bloco na rua, turnê que gerou CD homônimo, em 2019, e o manteve na estrada até 2020, com a interrupção imposta pela pandemia. Em casa, ao se ver diante de uma quarentena, inquieto, o cantor se debruçou sobre outro projeto. Surgia ali Nu com minha música, o álbum recém-lançado.

Diante das constantes solicitações, Bloco na rua mantém-se em cartaz e tem apresentações previstas até junho de 2022. Por ter assumido esses compromissos, Nu com minha música não deve ir aos palcos no próximo semestre. Assim, os fãs só poderão ouvir as 12 faixas no Spotify. Posteriormente, o registro sairá no formato físico com encarte, no qual estarão em destaque letras das canções, fotos do ídolo e informações complementares.

Ao contrário do que o título possa sugerir, a capa traz apenas o rosto marcante de Ney. Nos textos de algumas composições, porém, aflora a sensualidade característica do artista. Ele chegou a pedir a Vitor Ramil para escrever nova estrofe de Noturno, que resultou em: "Eu vivo cada segundo/ De cada nova despida/ Tudo é nudez e passagem/ Tudo é visagem e amor/ Eu ouço cada palavra/ De cada frase não dita/ A minha boca era a tua/ A tua boca era minha".