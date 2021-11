The voice em nova fase

CB Correio Braziliense

(crédito: Gshow/Victor Pollak)

Hoje o The voice Brasil entra em nova fase. E por dois motivos: o avanço da competição em si e a troca de apresentadores. Com a saída de Tiago Leifert, o reality show musical passa a ser comandado por André Marques.

Leifert, que está à frente do projeto desde o início, pediu desligamento da Globo em setembro, mas com o acordo de ficar até o fim do The voice. Mas o apresentador alegou motivos pessoais para sair do ar antes do planejado, dando espaço para André Marques.

As novidades não param por aí. A partir desta noite, as audições às cegas dão lugar ao tira-teima. Nesta fase, os técnicos escolhem seis vozes para se apresentar novamente, dois a cada batalha. Um deles vence o duelo e fica na competição. O outro pode trocar de time por meio do "peguei" ou ser resgatado por Michel Teló, espécie de técnico oculto da temporada.

Uma das falhas desta temporada é "esconder" alguns participantes do público que acompanha o programa pela televisão, mostrando a audição deles apenas na internet. Foi o caso da representante de Brasília, Natália Araújo (foto). A jovem de 28 anos se apresentou ao som de Creep, do repertório Radiohead, e entrou para o time de Lulu Santos. Além de Lulu e Michel Teló, o The voice tem times liderados por Claudia Leitte, Carlinhos Brown e IZA.

"Comecei profissionalmente aos 17 anos e foi uma paixão que veio do nada. Depois que eu descobri que minha mãe fazia voz e violão, quando era mais nova. Inclusive, foi assim que minha mãe e meu pai se conheceram", afirmou a cantora ao GShow. "Cantei de olhos fechados e aproveitei a música. No finalzinho, Lulu virou para mim e foi uma experiência incrível. Foi uma honra entrar para o time dele. Darei o meu melhor, sempre", completou.

Emoção

crédito: Band/ Divulgação

A cantora Maria Rita e o pianista João Carlos Martins prometem emocionar os participantes e o público do MasterChef de hoje. Eles serão convidados especiais numa prova que promete dar o que falar. Os amadores entrarão pela primeira vez na temporada em uma cozinha profissional. O desafio é criar um menu sofisticado em homenagem à música. Apesar de a prova ser executada em grupo, os cozinheiros serão avaliados individualmente. No teaser a gente já pode ver que a tensão será grande. Quem não ficar entre os destaques positivos, enfrentará uma prova de salmão.

Ponto final

crédito: Estevam Avellar/ Globo

Luísa (Mariana Ximenes) está certa de que quer colocar o ponto final no relacionamento com Dom Pedro II (Selton Mello), de quem é amante em Nos tempos do imperador. O motivo é ciúmes da esposa dele, a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). O comunicado deve acontecer no capítulo de hoje. A proposta de Luísa é que ela e o imperador continuem amigos. Ela, aliás, jura que será eternamente fiel a Dom Pedro II e às filhas dele.

Questão racial

crédito: Netflix/ Divulgação

A Netflix estreia amanhã o filme Identidade, baseado no livro homônimo de Nella Larsen e estrelado por Tessa Thompson e Ruth Negga. O filme acompanha duas mulheres negras de pele clara que vivem lados opostos na luta racial na Nova York de 1929. Amigas de infância, elas se reencontram na casa de Irene (Tessa Thompson), onde Claire (Ruth Negga) conquista a confiança de toda a família. Logo, a discordância das duas sobre a questão identitária começa a aparecer de forma muito latente, fazendo com que uma aprenda com o ponto de vista da outra. Identidade marca a estreia de Rebecca Hall na direção.