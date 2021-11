Memórias afetivas

CB Correio Braziliense

(crédito: Ian Ruas)

Lembrei de nós é a nova faixa inédita e autoral do renomado músico Oswaldo Montenegro, cujo videoclipe teve estreia no último sábado (6/11). Lançado via YouTube, o vídeo é estrelado e dirigido pelo próprio artista. A canção, por sua vez, será disponibilizada nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (12).

Em versos como "Lembrei de nós / Do que não foi / Se não foi, não vai ter final", Montenegro canta sobre um amor não-concretizado. Na canção, o músico é acompanhado por Madalena Salles nas flautas e Janaína Sales nos violoncelos.

Além de dar nome ao novo single, Lembrei de nós é o título do novo show do artista. A turnê, que terá início em 2022, conta com 75 apresentações fechadas ao redor do Brasil.

ABBA

Um dos grupos de maior sucesso de todos os tempos, lançou, na sexta-feira (5/11), 'Voyage', primeiro disco inédito da banda em 40 anos. Três dias após o anúncio do projeto, o álbum tornou-se a pré-venda mais rápida de todos os tempos no Reino Unido, vendendo mais de 80 mil cópias.

Além do lançamento do álbum, o grupo anunciou os concertos do ABBA Voyage, que contarão com apresentações digitais de Agnetha, Ulvaeus, Andersson, e Anni-Frid, acompanhados por uma banda ao vivo de 10 membros. Os shows acontecerão a partir de 27 de maio de 2022, na chamada 'arena ABBA', construída no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres.

Duran Duran retoma shows Em entrevista, Roger Taylor, baterista do Duran Duran, fala sobre o retorno dos shows e a relação com o Brasil

crédito: Build Up Media/Divulgação

Uma das bandas que marcaram a música nos anos 1980, Duran Duran está retomando as atividades conforme a pandemia dá sinais de arrefecimento. Com a possibilidade de shows, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o grupo retoma os trabalhos com o novo álbum, Future past, lançado no dia 22 de outubro.

O disco marca a volta da banda com faixas inéditas, o que não acontece desde 2015. Para Roger Taylor, baterista da Duran Duran, o grupo investiu em uma forma diferente de fazer música. "É um excelente trabalho, acredito que é o disco com a sonoridade mais orgânica que fizemos nos últimos tempos", afirma o artista, pontuando a importância do produtor Erol Alkan, responsável por algumas mudanças sonoras no novo trabalho. "Fomos muito liderados pela produção nesse disco. Nós, geralmente, estamos envolvidos nas produções dos nossos discos, mas, desta vez, confiamos em uma equipe particularmente boa para fazer esse álbum. Erol Alkan chegou cheio de energia e adicionou uma nova visão e direção ao nosso som", lembra o baterista.

"Acho que tudo que fazemos é bem espontâneo, nós temos uma noção do que precisamos fazer atualmente e nós não tememos a mudança e eu acho que essa é uma das melhores coisas do Duran Duran. Não temos medo de trilhar um novo caminho", destaca sobre alterar a sonoridade nesta nova fase da carreira.